Літаки, через які проводиться обмін, одночасно вилетіли з Києва і Москви
У суботу проходить великий обмін полоненими та затриманими між Україною та Росією. Повідомляється, що російський і український літак синхронно вилетіли з аеропортів Києва та Москви. Очікується, що на них - учасники обміну.
Заступник голови Офісу президента Зеленського Кирило Тимошенко опублікував фото з кабіни українського літака і написом: "Зустрічайте".
За даними джерел BBC News Україна, зустрічати українських бранців у "Борисполі" буде президент України Володимир Зеленський.
Також туди прибули голова СБУ Іван Баканов та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Також у аеропорт приїхали три автобуси з родичами українських полонених. Вони поки що відмовляються від коментарів.
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Російське посольство в Україні у своєму Twitter опублікувало фото фігурантів обміну, які відправилися до Росії.
Їх 24, хоча загалом обмін очікував за формулою "35 на 35".
Серед них видно редактора РИА "Новости-Украина" Кирила Вишинського, але не видно "зенітника ДНР" Володимира Цемаха (що не означає, що його не обмінюють сьогодні).
Зранку у Москві близько 9:00 ранку два автобуси виїхали з СІЗО "Лефортово". Припускають, що у них були українці, яких сьогодні можуть обміняти.
"Ймовірно наші поїхали в аеропорт. Кортеж - два автобуси у супроводі поліції виїхали з СІЗО "Лефортово", - написав у Facebook український журналіст УНІАН Роман Цимбалюк, який перебуває у Москві.
Керівник групи адвокатів Микола Полозов підтвердив російському "Інтерфаксу", що українські моряки покинули СІЗО "Лефортово" в Москві.
"За моїми даними, моряки вже покинули слідчий ізолятор. Вважаю, що їх повезли в аеропорт для видачі українській стороні", - сказав адвокат агентству в суботу.
Як повідомляє кореспондентка BBC News Україна, біля аеропорту "Бориспіль" зібралися десятки журналістів.
Пізніше їх запустили на територію летовища.
Раніше журналіст українського каналу "1+1" Андрій Цаплієнко опублікував фото російського літака - ймовірно, вже у "Борисполі".
"Давно не бачив. Літак з триколором на рульожці в Борисполі. Обмін йде. Чекаємо, коли наші повернуться домой", - написав він.
Водночас, як повідомляють журналісти, у московському "Внуково" сів український літак.
Кілька автобусів з символікою ЗСУ заїхали на територію військової частини аеропорту "Бориспіль".
Як повідомляє видання "Крим. Реалії", зранку в суботу родичі українських в'язнів зібралися біля офісу Омбудсмена у Києві. Згодом їх на автобусі вивезли звідти.
Серед родичів - дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова і Олексія Сизановича.
"Ще не вірю. Поки не побачу - не повірю", - цитують журналісти слова матері Євгенія Панова Віри Котелянець.
Хто саме у списку з обох сторін - офіційно не повідомляли ні в Києві, ні у Москві.
Утім, як очікується, сьогодні у Київ можуть повернутися 24 українських моряки, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Олександр Кольченко та ще сім українців, яких кілька років утримують в Росії за різними звинуваченнями.
З українського боку можуть обміняти Кирила Вишинського, Володимира Цемаха, Євгена Мефьодова та інших. За непідтвердженою інформацією, серед них можуть бути як громадяни Росії, так і громадяни України, яких звинувачують у державній зраді, тероризмі тощо.
Загалом обмін може відбутися за формулою "35 на 35".
Попередній "обмін"
Великий обмін між Києвом та Москвою очікувався ще у минулу п'ятницю.
Тоді одразу кілька російських та українських Telegram-каналів і медіа повідомляли, що обмін "вже завершився" і кілька рейсів з полоненими "вже сіли" у Києві.
До київського аеропорту "Жуляни" навіть приїхали кілька родичів українських полонених.
Утім, у минулу п'ятницю нічого так і не відбулося. А в Офісі президента України та СБУ повідомили, що насправді переговори тоді не завершилися, і закликали не поширювати неперевірену інформацію.
За повідомленнями ЗМІ з посиланням на свої "джерела", переговори про обмін затягнулися через питання щодо фігуранта розслідувань по MH17 Володимира Цемаха. Пізніше, у четвер, український суд звільнив його з-під варти під особисті зобов'язання.
Раніше суди ухвалили аналогічні рішення про інших можливих фігурантів списків на обмін.
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