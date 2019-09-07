Літаки, через які проводиться обмін, одночасно вилетіли з Києва і Москви

Копирайт изображения Фейсбук Кирила Тимошенка

У суботу проходить великий обмін полоненими та затриманими між Україною та Росією. Повідомляється, що російський і український літак синхронно вилетіли з аеропортів Києва та Москви. Очікується, що на них - учасники обміну.

Заступник голови Офісу президента Зеленського Кирило Тимошенко опублікував фото з кабіни українського літака і написом: "Зустрічайте".

За даними джерел BBC News Україна, зустрічати українських бранців у "Борисполі" буде президент України Володимир Зеленський.

Image caption Російський літак вилетів з "Борисполя"

Також туди прибули голова СБУ Іван Баканов та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Image caption Кортеж, який зустрічатиме українських полонених у "Борисполі"

Також у аеропорт приїхали три автобуси з родичами українських полонених. Вони поки що відмовляються від коментарів.

Російське посольство в Україні у своєму Twitter опублікувало фото фігурантів обміну, які відправилися до Росії.

Їх 24, хоча загалом обмін очікував за формулою "35 на 35".

Серед них видно редактора РИА "Новости-Украина" Кирила Вишинського, але не видно "зенітника ДНР" Володимира Цемаха (що не означає, що його не обмінюють сьогодні).

Копирайт изображения twitter.com/RusembUkraine

Зранку у Москві близько 9:00 ранку два автобуси виїхали з СІЗО "Лефортово". Припускають, що у них були українці, яких сьогодні можуть обміняти.

"Ймовірно наші поїхали в аеропорт. Кортеж - два автобуси у супроводі поліції виїхали з СІЗО "Лефортово", - написав у Facebook український журналіст УНІАН Роман Цимбалюк, який перебуває у Москві.

Керівник групи адвокатів Микола Полозов підтвердив російському "Інтерфаксу", що українські моряки покинули СІЗО "Лефортово" в Москві.

"За моїми даними, моряки вже покинули слідчий ізолятор. Вважаю, що їх повезли в аеропорт для видачі українській стороні", - сказав адвокат агентству в суботу.

Як повідомляє кореспондентка BBC News Україна, біля аеропорту "Бориспіль" зібралися десятки журналістів.

Пізніше їх запустили на територію летовища.

Image caption Ось тут незабаром має приземлитися літак з українськими бранцями.

Раніше журналіст українського каналу "1+1" Андрій Цаплієнко опублікував фото російського літака - ймовірно, вже у "Борисполі".

"Давно не бачив. Літак з триколором на рульожці в Борисполі. Обмін йде. Чекаємо, коли наші повернуться домой", - написав він.

Водночас, як повідомляють журналісти, у московському "Внуково" сів український літак.

Image caption Голова СБУ Іван Баканов приїхав до аеропорту

Кілька автобусів з символікою ЗСУ заїхали на територію військової частини аеропорту "Бориспіль".

Image caption До "Борисполя" також приїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Як повідомляє видання "Крим. Реалії", зранку в суботу родичі українських в'язнів зібралися біля офісу Омбудсмена у Києві. Згодом їх на автобусі вивезли звідти.

Серед родичів - дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова і Олексія Сизановича.

"Ще не вірю. Поки не побачу - не повірю", - цитують журналісти слова матері Євгенія Панова Віри Котелянець.

Хто саме у списку з обох сторін - офіційно не повідомляли ні в Києві, ні у Москві.

Утім, як очікується, сьогодні у Київ можуть повернутися 24 українських моряки, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Олександр Кольченко та ще сім українців, яких кілька років утримують в Росії за різними звинуваченнями.

З українського боку можуть обміняти Кирила Вишинського, Володимира Цемаха, Євгена Мефьодова та інших. За непідтвердженою інформацією, серед них можуть бути як громадяни Росії, так і громадяни України, яких звинувачують у державній зраді, тероризмі тощо.

Загалом обмін може відбутися за формулою "35 на 35".

Попередній "обмін"

Копирайт изображения vk Image caption Володимир Цемах - один з ймовірних кандидатів на обмін у Росію

Великий обмін між Києвом та Москвою очікувався ще у минулу п'ятницю.

Тоді одразу кілька російських та українських Telegram-каналів і медіа повідомляли, що обмін "вже завершився" і кілька рейсів з полоненими "вже сіли" у Києві.

До київського аеропорту "Жуляни" навіть приїхали кілька родичів українських полонених.

Утім, у минулу п'ятницю нічого так і не відбулося. А в Офісі президента України та СБУ повідомили, що насправді переговори тоді не завершилися, і закликали не поширювати неперевірену інформацію.

За повідомленнями ЗМІ з посиланням на свої "джерела", переговори про обмін затягнулися через питання щодо фігуранта розслідувань по MH17 Володимира Цемаха. Пізніше, у четвер, український суд звільнив його з-під варти під особисті зобов'язання.

Раніше суди ухвалили аналогічні рішення про інших можливих фігурантів списків на обмін.

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