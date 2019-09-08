Нідерланди намагалися не допустити видачу Росії Володимира Цемаха

Копирайт изображения TASS/VOLODYMYR GONTAR Image caption Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання

Президент України Володимир Зеленський повідомив в суботу, що Володимир Цемах, можливий свідок у справі про загибель малайзійського "Боїнга" MH17, був допитаний голландськими слідчими перед відправкою до Росії. Його видачу намагалася не допустити влада Нідерландів.

Володимир Цемах командував протиповітряною обороною Сніжного. Неподалік від цього міста в 2014 році був збитий малайзійський "Боїнг" МН17. На борту літака знаходилися 298 людей, всі вони загинули.

Цемах був викрадений українськими спецслужбами з території ДНР в кінці червня 2019 року. Він був у списку 35 осіб, яких обміняла українська сторона на 35 громадян України, що перебували в ув'язненні в Росії.

"Все, що від нас попросили"

"Допитали, і не тільки перед поверненням", - сказав Зеленський журналістам в Борисполі після церемонії зустрічі українських полонених і заручників, які повернулися в Україну.

"Я не буду називати прізвища європейських лідерів, з якими ми проговорили час для всіх слідчих дій. Ми все це зробили. Все, що від нас попросили. Це було складно. Я боявся, що через це може зірватися обмін", - додав президент України.

Копирайт изображения EPA Image caption Після зустрічі літака в аеропорту Бориспіль Володимир Зеленський зізнався, що боявся зриву переговорів про обмін через Цемаха

"Відсутність Цемаха в списку для обміну автоматично означала припинення переговорів з Росією", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" голова СБУ Іван Баканов.

Раніше київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Українська влада підозрювала його в участі в діяльності терористичної організації і організації теракту, але звинувачень, пов'язаних з катастрофою "Боїнга" 17 липня 2014 року, пред'явлено не було.

"Глибокий жаль"

Уряд Нідерландів висловив жаль, що потенційний свідок у справі MH17 був переданий Росії, і підтвердив, що намагався перешкодити його передачі.

Голландський уряд кілька разів звертався до України "на найвищому рівні" в спробі запобігти видачі, підтвердив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

"Українська влада пообіцяла відкласти обмін на деякий час, щоб дати можливість прокуратурі допитати Цемаха знову, що і сталося... Проте уряд глибоко шкодує про те, що Цемах під тиском Російської Федерації став частиною цього обміну, що означає, що він в даний час знаходиться в Росії ", - йдеться в офіційному листі Блока, опублікованому в суботу на сайті парламенту Нідерландів.

Згідно з листом, ще влітку голландська прокуратура робила через дипломатичні та політичні канали спроби не допустити видачу Володимира Цемаха Росії.

"Гігантський крок до миру"

Тим часом президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter, що обмін ув'язненими між Росією і Україною може бути "першим гігантським кроком до миру".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала обмін "сповненим надії сигналом".

Франція, яка докладає активних зусиль щодо відновлення переговорів в Нормандському форматі, заявила, що обмін продемонстрував зміцнення довіри і бажання обох сторін відновити діалог.

"Населення тепер може сподіватися на закінчення п'ятирічного конфлікту, в якому кожен місяць продовжують гинути десятки людей", - заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

У суботу ввечері з ініціативи української сторони відбулася телефонна розмова Путіна і Зеленського. Як повідомляє сайт українського президента, сторони домовилися про подальші контакти.

"Президенти двох країн домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в Нормандському форматі. Крім того, йшлося про подальші кроки у рамках Мінського процесу для врегулювання конфлікту на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

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