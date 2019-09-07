Український фільм переміг на Венеційському фестивалі
У другій за важливістю програмі Венеційського фестивалю "Горизонти" переміг фільм "Атлантида" українського режисера Валентина Васяновича.
Про це повідомляє Державна агенція з питань кіно.
За нього свої голоси віддало журі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.
"Горизонти" є другою за значущістю програмою Венеційського кінофестивалю і проводиться паралельно з головним конкурсом. До участі у цій секції відбирають художні та документальні фільми, які представляють нові тенденції у розвитку світового кінематографа.
За перемогу у цій програмі змагалися 19 фільмів.
"Атлантида"- це фільм про майбутню перемогу у війни з Росією.
Фільм про судоми, перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу: на рівні промислового ландшафту, і насамперед - у людському вимірі.
Пан Васянович працював над стрічкою як автор сценарію, режисер, оператор та співпродюсер.