Український фільм переміг на Венеційському фестивалі

Копирайт изображения Держкіно Image caption Валентин Васянович з венеційським левом

У другій за важливістю програмі Венеційського фестивалю "Горизонти" переміг фільм "Атлантида" українського режисера Валентина Васяновича.

Про це повідомляє Державна агенція з питань кіно.

За нього свої голоси віддало журі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

"Горизонти" є другою за значущістю програмою Венеційського кінофестивалю і проводиться паралельно з головним конкурсом. До участі у цій секції відбирають художні та документальні фільми, які представляють нові тенденції у розвитку світового кінематографа.

За перемогу у цій програмі змагалися 19 фільмів.

"Атлантида"- це фільм про майбутню перемогу у війни з Росією.

Фільм про судоми, перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу: на рівні промислового ландшафту, і насамперед - у людському вимірі.

Пан Васянович працював над стрічкою як автор сценарію, режисер, оператор та співпродюсер.