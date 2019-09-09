Чому Путін не зустрічав звільнених? Пєсков все пояснив

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Речник російського президента Дмитро Пєсков пояснив журналістам, чому громадян України, переданих Росією під час обміну "35 на 35", в аеропорту зустрічав президент Зеленський та родичі, а переданих Росії, судячи з відео, - майже ніхто.

Речник відповів на запитання журналіста "Говорит Москва", який цікавився, чому Володимир Путін не зміг прибути в аеропорт зустрічати "полонених по обміну". Це запитання також було одним з найпоширеніших у російських соцмережах цими вихідними.

Дмитро Пєсков попросив називати цих людей не полоненими, а утримуваними особами, і пояснив, що президент Путін зробив всю роботу.

"Це не є прерогативою голови держави. Голова держави свою частину шляху пройшов для того, щоб цей обмін міг відбутися. Це є головним, не приїзд чи неприїзд до аеропорту", - заявив Дмитро Пєсков.

У день обміну між Україною та Росією президент Путін брав участь у церемонії відкриття Дня міста на ВДНГ у Москві. У промові напередодні виборів до Московської міськради він говорив про те, "як багато зроблено для створення комфортного, ділового середовища, соціальної, транспортної інфраструктури".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Із переданих Москві засуджених та затриманих окремо зустрічали лише керівника "РИА Новости Украина" - громадянина України Кирила Вишиньского

Із тих, хто таки зустрічав звільнених Україною російських та українських громадян - голова "Россия сегодня" Дмитро Кисельов та відома телеведуча Ольга Скабєєва, які вітали Кирила Вишинського, керівника "РИА Новости Украина". Він є громадянином України, незадовго до обміну його випустили із СІЗО в Києві.