Копирайт изображения Анна Гринів Image caption Учасники протесту назвали його "інтелігентним"

В Одесі тривають "музейні війни". Днями місцеві депутати звільнили директора Художнього музею Олександра Ройтбурда. У відповідь отримали критику в соцмережах, протести і петиції.

Підтримати керівника Одеського художнього музею під стіни ОДА прийшли кілька тисяч активістів. Протест назвали "інтелігентним". Перше прохання, яке лунає зі сцени, - бути охайними та залишити в чистоті територію мітингу.

Копирайт изображения Анна Гринів Image caption Мітингарі прийшли з оригінальними плакатами та картинами Ройтбурда

Мітингувати за Ройтбурда прийшли різні люди: від активної молоді та культурних діячів до політиків. Серед найвідоміших - Міхеіл Саакашвілі, Андрій Садовий, Володимир Омелян, Сергій Лещенко, Борис Херсонський.

Окрім виступів зі сцени, учасники писали звернення до депутатів облради. Пояснювали, що хочуть буквально "завалити" депутатів листами.

До протесту підійшли оригінально - мітингували з креативними плакатами та картинами Олександра Ройтбурда. Після акції атрибути попросили звозити до музею. Там пообіцяли зберегти їх для історії.

Копирайт изображения Анна Гринів Image caption Сам Олександр Ройтбурд назвав мітинг "культурним Майданом"

Яке це має значення?

Сам Олександр Ройтбурд від масштабів був у захваті та навіть назвав протест "культурним Майданом сучасної України".

"Я ще не бачив, щоб стільки людей зібралися разом не через політику, не через тарифи, а через культуру. Це не про Ройтбурда. Це навіть не про музей. Це про те, у якому суспільстві ми будемо жити. Чи ми хочемо жити у "совку" чи прагнемо до європейської цивілізації", - сказав пан Олександр.

Наразі музей продовжує свою звичну роботу, організатори мітингу підраховують кількість звернень та агітують підтримати електронну петицію. Тепер не тільки захищаючи Ройтбурда, а й добиваючись нового статусу для музею.

"Ця ситуація показала, що Одеський художній музей має значення не тільки для місцевої громади, а й на національному рівні. Це привід, щоб музей став Національним та підпорядковувався міністерству культури. Вони (мінкультури) наразі повністю підтримують директора", - розповіла заступниця Ройтбурда Олександра Ковальчук.

Копирайт изображения Анна Гринів Image caption Учасники написали понад тисячу звернень до депутатів облради

Чому депутати проти Ройтбурда?

4 вересня Одеська обласна рада звільнила Ройтбурда з посади директора Одеського худмузею.

Це рішення пояснив депутат від "Опозиційного блоку" Роман Сеник. Він наголосив, що є висновок Мін'юсту та Інституту права, який доводить, що призначення Ройтбурда було незаконним і звинуватив його в ігноруванні депутатських запитів та відсутності фінансових звітів.

"Моя позиція дуже зважена. На відміну від багатьох, у мене хороша пам'ять і багато документів, які дають мені право бути проти Ройтбурда, як директора ОХМ. Якщо є закон про місцеве самоврядування, в якому говориться, що ми маємо абсолютне право призначати директора, то не забирайте у нас це право. Тоді на наше рішення наплювали, особливо це зробив голова обласної адміністрації, який своїм указом підписав призначення Ройтбурда", - пояснив причини звільнення Ройтбурда Роман Сеник.