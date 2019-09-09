Американські законодавці розслідуватимуть зв'язки Трампа та Джуліані з Україною

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Американські законодавці розслідують, чи не намагався Білий дім "маніпулювати" українською владою так, щоб той шукав компромат на чільного демократа Джо Байдена.

Три комітети Палати представників Конгресу розглядають буцім-то пов'язану із цим діяльність, зокрема, й особистого юриста Дональда Трампа, Руді Джуліані.

Голова Демократичного комітету подав запит на інформацію щодо цього до Білого дому та Державного департаменту.

Раніше республіканці піддавали сумніву роль сина пана Байдена в українські газовій компанії.

У Білому домі поки що не коментували розслідування.

Що сказали голови комітетів?

У понеділок контрольовані демократами комітети з питань розвідки, закордонних справ та з нагляду розпочали досліджувати можливе "політично вмотивоване розслідування під приводом антикорупційної діяльності".

У їхній спільній заяві йдеться про те, що вони "запросили інформацію щодо спроб президента Трампа та пана Джуліані зманіпулювати українською правовою системою задля того, щоб отримати вигоду під час переобрання (на посаду президента. - ред.) та поцілити у можливого політичного опонента".

Спільне розслідування очолюють голова комітету із закордонних справ Еліот Енгел, голова комітету з розвідки Адам Шифф та голова комітету з нагляду Елайджа Каммінгс.

Вони відзначили, що наприкінці минулого місяця пан Трамп начебто погрожував заморозити понад 250 млн доларів, виділених Конгресом на військову допомогу Україні.

Голови комітетів заявили, що розслідування має на меті встановити: чи "підвішений" стан допомоги "не змушує українську владу розпочинати політично вмотивовані розслідування...на підтримку кампанії з переобрання президента Трампа у 2020 році".

Американські законодавці запросили дані із Білого дому, включно із розшифровкою телефонної розмови між президентом Трампом та новим президентом України Володимиром Зеленським.

Комітети також хочуть отримати інформацію щодо пана Джуліані, можливої затримки військової допомоги, будь-які дані щодо судових суперечок, які зачіпають Україну, колишнього голову виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта, а також сина Джо Байдена, Хантера, та пов'язаних із ними осіб.

Запит на подібну інформацію отримав також і Держсекретар США Майк Помпео.

Комітети Палати представників обмежили крайній термін отримання інформації 16 вересня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Руді Джуліані, колишній мер Нью-Йорка і нинішній юрист президента Дональда Трампа

До чого тут син Джо Байдена?

Пан Трамп та інші республіканці порушували питання, чи не існує конфлікту інтересів у тому, що Гантер Байден, син Джо Байдена, входить до ради директорів української газової компанії Burisma.

У травні цього року Генеральний прокурор України заявив, що не має доказів якихось правопорушень з боку Джо чи Гантера Байдена.

Байден молодший увійшов до складу керівництва компанії у 2014, невдовзі після того, як його батько відвідав Україну. На той час Білий дім заперечував будь-яку неправомочність цього призначення.

У заяві на сайті компанії йшлося про те, що Гантер Байден допомагатиме із "прозорістю, корпоративним управлінням та відповідальністю, а також міжнародним розширенням".

У 2016 пан Байден хвалився, що у березні того року він, як віцепрезидент, пригрозив заморозити надання Україні гарантій на 1 млрд доларів у разі, як начебто корумпований генпрокурор України залишиться на своїй посаді.

Пан Шокін, який невдовзі після цього залишив посаду, розпочав розслідування щодо Burisma, хоч, за повідомленнями, воно не було активним на час його відставки.

Минулого місяця пан Джуліані заявив американським ЗМІ, що він попросив представника президента дослідити твердження, що пан Байден намагався допомогти у просуванні бізнес-інтересів свого сина у колишній радянській республіці.

За повідомленнями, адвокат американського президента також хоче дізнатися, як розпочалося розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у попередні президентські вибори у США.

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