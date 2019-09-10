Копирайт изображения Getty Images Image caption Пірс Броснан зіграв Бонда чотири рази в період між 1995 і 2002 роками.

Актор, який зіграв Джеймса Бонда у чотирьох фільмах, Пірс Броснан заявив, що настав час жінці взяти на себе місію агента 007.

В інтерв'ю журналісту він сказав, що побачити в ролі Бонда жінку було б "зворушливо і захопливо".

"Я вважаю, що ми вже бачили, як хлопці роблять це протягом останніх 40 років", - сказав 66-річний Броснан.

"Йдіть звідти, хлопці, дайте дорогу жінці!", - він додав.

Актор сподівається на зміну статі персонажа, але при цьому вважає, що продюсер франшизи Барбара Брокколі не схвалить цю ідею.

"Я не думаю, що це станеться з Брокколі", - сказав він.

Продюсери нового фільму про Джеймса Бонда, вихід якого запланований на весну 2020 року, повідомили, що він буде називатися "Не час помирати" (No Time To Die).

У квітні цього року було оголошено, що роль "агента 007" в п'ятий і останній раз виконає Деніел Крейг, а "таємничого лиходія" гратиме актор Рамі Малек, який отримав в цьому році "Оскара" за роль Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія".

Повідомлялося, що британська актриса Лашана Лінч перейме відоме кодове ім'я Бонда після того, як герой залишить MI6 в новому фільмі, але вона не буде наступним Бондом.

Перший фільм про Джеймса Бонда ("Доктор Ноу") побачив світ у жовтні 1962 року. Роль "агента 007" в кіносазі виконували шість акторів: Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан та Деніел Крейг.

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