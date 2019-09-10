Трамп готовий приєднатися до переговорів щодо Донбасу

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти долучитись до переговорів щодо миру в Україні. Про це повідомляє "Голос Америки".

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що хотів би приєднання американської сторони до Нормандського формату.

Журналіст "Голосу Америки" запитав Трампа щодо імовірності залучення США до переговорів у Нормандському форматі.

"Я вважаю, що той факт, що вчора (7 вересня - Ред.) відбувся обмін полоненими між Росією та Україною є дуже великим кроком, і дуже позитивним кроком. Якби їм було потрібно, щоб я долучився, я би долучився, але справді вчора відбулася дуже і дуже позитивна подія", - заявив Дональд Трамп.

Володимир Зеленський вже неодноразово заявляв, що хотів би приєднання США до переговорів щодо Донбасу.

Цю ідею український президент висловив і на зустрічі з радником Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном 28 серпня у Києві.

"Президент України висловив сподівання, що США зможуть більше залучатися до переговорного процесу стосовно Донбасу. Він зазначив, що Україна вітала б приєднання Сполучених Штатів до Нормандського формату", - повідомила після зустрічі прес-служба Зеленського.

Останні переговори лідерів України, Росії, Франції та Німеччини відбулися ще в жовтні 2016 року. Після цього Нормандський формат став на паузу, контакти відбувалися лише телефоном.

Переговори на рівні глав МЗС, експертів і дипломатичних радників періодично відбувалися, проте безрезультатно.

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