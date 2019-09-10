Вся Італія обговорює сукню міністра. Їй, здається, все одно

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Новим міністром сільського господарства Італії призначили Терезу Белланову. В день присяги вона втрапила у дискусії соцмереж - через яскраво-синю сукню, яку вона обрала для урочистого заходу.

У соцмережах на пані Белланову одразу ж линула хвиля критики: чимало коментаторів негативно оцінювали її зовнішній вигляд - зокрема, обрану нею сукню.

Образливі і подекуди сексистські коментарі залишали не лише звичайні інтернет-користувачі, а й відомі політики, експерти та журналісти.

Водночас велика кількість людей вступилися за пані Белланову - за їхніми словами, вона має повне право одягатися так, як хоче.

Деякі оглядачі зазначають, що цей скандал для Італії має велике значення з огляду на те, що у місцевому політичному житті жінкам традиційно відведена другорядна роль.

Жінки-політики тут часто сприймалися як "прикраса" політичного життя або ж як спосіб формально продемонструвати існування рівноправ'я чоловіків і жінок.

Копирайт изображения EPA Image caption Міністрами у новому уряді працюватимуть одразу семеро жінок

Колишній прем'єр Сільвіо Берлусконі полюбляв оточувати себе молодими привабливими жінками: приміром, прес-секретаркою партії Forza Italia! стала колишня модель Мара Карфанья.

З точки зору критиків Берлусконі, часи його правління були епохою сексизму та об'єктивації, коли жінок у політиці оцінювали з точки зовнішнього вигляду, а не досвіду чи професійності.

Зараз часи змінюються: у новому уряді Італії міністрами працюватимуть одразу семеро жінок, і вони не виглядають тими, кого найбільше за все хвилюватиме їхній зовнішній вигляд.

Сама Тереза Белланова на скандал довкола себе відреагувала з гумором. Вона заявила, що яскраво-синій колір плаття відображав її настрій, а у своєму твіттері вона виклала власне фото в іншому вбранні і запитала підписників, що вони про нього думають.

Копирайт изображения Тереза Белланова / Twitter

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