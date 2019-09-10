Українські полярники віднайшли "загублену" печеру в Антарктиді: фото

Копирайт изображения МОН

Українським полярникам вдалося віднайти "загублену" печеру в Антарктиді, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

Про існування цієї печери було відомо й раніше, проте кілька років тому льодовик, де вона розташована, зсунувся в океан.

"Ще з перших експедицій науковці знайшли на острові Галіндез, де розташована українська станція, льодяну печеру. Вхід до неї був з протилежного від станції берега острова, під вершиною льодовика. Однак виявилося, що кілька років тому цей льодовик зсунувся в океан і вхід завалило".

Учасники Української антарктичної експедиції вирішили знову віднайти вхід до печери, і їм це вдалося.

Полярники зізнаються, що знахідка їх неабияк здивувала: "Виявилося, що печера насправді втричі більша, ніж вважалося раніше. Загальна довжина ходів складає близько 200 метрів, вони розташовані в 3 поверхи".

Копирайт изображения МОН

"На нижньому маршруті учасники експедиції знайшли замерзле озеро, а наприкінці цього ходу - велетенський зал. Він заввишки 12 метрів (майже як чотириповерховий будинок), завширшки 8 метрів та завдовжки 30 метрів. У цьому залі виявили підльодну річку і два озерця", - йдеться в повідомленні МОН.

Копирайт изображения МОН

Копирайт изображения МОН

Науковці взяли з водойм зразки води для подальших досліджень щодо наявності в ній вірусів і бактерій.

Зразки льоду з печери будуть збережені для подальшого аналізу в українських лабораторіях.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!