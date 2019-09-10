Зеленський хоче звільнити весь склад ЦВК - ЗМІ

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Володимир Зеленський ініціює звільнення усього складу Центральної виборчої комісії, повідомляють українські ЗМІ.

Як пише "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в Офісі президента, формальною підставою для цього рішення може стати ситуація на 198 виборчому окрузі.

Нещодавно суд скасував реєстрацію депутатом Сергія Рудика, який до цього був визнаний переможцем виборів у цьому окрузі.

"Українська правда" також наводить текст документу президента, який, втім, поки що не оприлюднений офіційно. У поданні нібито йдеться, що ЦВК "неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість".

Як докази цього президент наводить рішення ЦВК про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати, ситуацію на 198 окрузі, а також на 169-му, де ЦВК тривалий час не реєструвала кандидатом представника "Слуги народу" Олександра Куницького.

Інформацію про плани президента розпустити ЦВК у своєму фейсбуці поширив і народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

За його словами, вже найближчим часом це питання можуть поставити на голосування.

"Терміново збирають профільний комітет, орієнтовно завтра зранку. Журналісти, не хочете прийти? Кадрові рішення переважно приймаються в четвер, але... ми в новій зеленій монореальності. Тому варто очікувати завтра рішення комітету, і може вже й завтра чи в четвер в залі. Юридична чистота владу, традиційно, не цікавить", - написав він.

Згідно з законом, президент дійсно має право ініціювати розпуск ЦВК.

Для цього він має направити до парламенту подання, в якому детально обґрунтовуються підстави такого рішення.

Для розпуску Центральної виборчої комісії подання президента мають підтримати принаймні 300 народних депутатів.

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