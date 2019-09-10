Трамп звільнив радника з питань нацбезпеки Болтона

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Президент США Дональд Трамп оголосив про звільнення свого радника з питань нацбезпеки Джона Болтона.

"Минулого вечора я повідомив Джону Болтону, що Білий дім більше не має потреби в його службі", - написав Трамп.

Президент США також додав, що часто не погоджувався з багатьма пропозиціями Болтона і зазначив, що призначить нового радника вже наступного тижня.

Сам Болтон у своєму твіттері написав, що запропонував президенту свою відставку ще напередодні, на що Трамп нібито відповів йому: "Давай поговоримо про це завтра".

70-річний Болтон працював радником Дональда Трампа з квітня минулого року. Його називаються одним із зовнішньополітичних яструбів у США.

Болтон виступав проти мирних переговорів з "Талібаном", які останнім часом проводив Дональд Трамп.

Ще кілька днів тому очікувалося, що його представники можуть відвідати США.

Проте у понеділок Дональд Трамп повідомив, що перемовини з "Талібаном" припинені.

Представники "Талібану" вимагають виведення американських військ з Афганістану.

Болтон активно виступав проти можливого візиту "Талібану" до США, і це призвело до публічного протистояння з держсекретарем Майком Помпео, який, навпаки, підтримував ідею перемовин із "Талібаном".

"Якщо ви збираєтеся домовитися про мир, вам часто доводиться мати справу з деякими доволі поганими гравцями", - заявляв Помпео.

Наприкінці серпня Джон Болтон відвідував Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

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