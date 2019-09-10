Трамп звільнив радника з питань нацбезпеки Болтона
Президент США Дональд Трамп оголосив про звільнення свого радника з питань нацбезпеки Джона Болтона.
"Минулого вечора я повідомив Джону Болтону, що Білий дім більше не має потреби в його службі", - написав Трамп.
Президент США також додав, що часто не погоджувався з багатьма пропозиціями Болтона і зазначив, що призначить нового радника вже наступного тижня.
Сам Болтон у своєму твіттері написав, що запропонував президенту свою відставку ще напередодні, на що Трамп нібито відповів йому: "Давай поговоримо про це завтра".
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70-річний Болтон працював радником Дональда Трампа з квітня минулого року. Його називаються одним із зовнішньополітичних яструбів у США.
Болтон виступав проти мирних переговорів з "Талібаном", які останнім часом проводив Дональд Трамп.
Ще кілька днів тому очікувалося, що його представники можуть відвідати США.
Проте у понеділок Дональд Трамп повідомив, що перемовини з "Талібаном" припинені.
Представники "Талібану" вимагають виведення американських військ з Афганістану.
Болтон активно виступав проти можливого візиту "Талібану" до США, і це призвело до публічного протистояння з держсекретарем Майком Помпео, який, навпаки, підтримував ідею перемовин із "Талібаном".
"Якщо ви збираєтеся домовитися про мир, вам часто доводиться мати справу з деякими доволі поганими гравцями", - заявляв Помпео.
Наприкінці серпня Джон Болтон відвідував Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
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