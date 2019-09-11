Копирайт изображения Офіс президента Image caption На зустрічі, окрім президента Зеленського та Ігоря Коломойського, були прем'єр, міністр енергетики, помічник президента Шефір та головой його офісу Андрій Богдан, який був адвокатом Коломойського

У вівторок ввечері Офіс президента Зеленського повідомив про його зустріч з бізнесменом, екс-головою Дніпропетровської ОДА Ігорем Коломойським.

І хоча раніше Володимир Зеленський вже зустрічався з представниками великого бізнесу, зокрема Рінатом Ахметовим чи Віктором Пінчуком, саме зустріч з Коломойським викликала бурхливу реакцію соцмереж.

Як же оцінюють переговори глави держави з олігархом, який повернувся до України після перемоги Зеленського на президентських виборах?

Що, власне, сталося?

10 вересня Офіс президента опублікував фото зустрічі Володимира Зеленського з Ігорем Коломойським.

Говорили вони про енергетику та "питання ведення бізнесу в Україні".

В Офісі Зеленського також нагадали, що раніше вже закликали бізнес фінансувати відновлення інфраструктури Донбасу, а також "допомагати державі у розв'язанні соціальних проблем".

Окрім Зеленського та Коломойського, на зустрічі, судячи з фото, були прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр енергетики Олексій Оржель, перший помічник президента Сергій Шефір, а також голова його офісу Андрій Богдан, який раніше був адвокатом Коломойського.

"Анонс кінця епохи"

"У Ріната Леонідовича виникла нервова гикавка", - так прокоментувала зустріч головред LB.ua Соня Кошкіна, натякнувши на непрості стосунки Ігоря Коломойського з Рінатом Ахметовим та їхню конкуренцію в енергетиці.

"Вони обговорили питання енергетики, про що чесно зізнаються на фб-сторінці ОП… У нас тепер міністрів викликають на зустрічі з олігархами?" - запитує журналістка НВ Христина Бердинських.

Сам Ігор Коломойський у своїх інтерв'ю заперечував проти того, щоб його вважали олігархом, адже він не впливає на рішення влади.

"Фото з Коломойським - це анонс. Анонс кінця епохи олігархічного консенсусу. Анонс початку епохи великого переділу грошей та власності. Цей чорний переділ та неминуча політична, суспільна та економічна кризи, які його супроводять, не залишать від теперішньої України камня на камені", - прогнозує ексдепутат Сергій Висоцький.

"Власне, "Кінець епохи бідності" - це був просто тизер до цього фото. І головне, Ігорю Валерійовичу це фото було потрібніше від всіх. Він не просто переміг, він хоче щоб про це пам'ятали всі, особливо ті, чиї імена не можна називати всує у Вашингтоні та Москві", - написав політолог і журналіст Тарас Березовець, який на минулих президентських виборах висловлювався на підтримку опонентів Зеленського.

Немає чого приховувати

Водночас депутат з пропрезидентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський у своєму відеоблозі оцінив зустріч цілком позитивно - як прояв відкритості команди Зеленського.

"А чому ви обурюєтесь, я не розумію? Олігарх, відверто опублікували фотографію… Так, прийшов, так поговорили - і що? Всі ж кричали: хлопці, ви проводите тіньові зустрічі, давайте таких речей не робити… Давайте публічно демонструвати зустрічі. І ось вам демонструють", - пояснив свою позицію Олександр Дубінський.

"Влада змінюється. А головне - показує, з ким і про що вона говорить", - додав він, і припустив, що раз зустріч показали, то "значить їм не так і багато чого приховувати".

Нюанси на фото

Зрештою, реагували і на те, хто як сидить на фото.

"Той, хто планував цю розсадку, дуже хотів продемонструвати, що у Зе є дві команди: одна ліворуч від нього, і одна праворуч. Або ж одна - разом всі, хто за столом, і у ній є найближчі: ліворуч і праворуч", - написав журналіст "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

"Або може й не хотів нічого продемонструвати, але саме собою вийшло. Хай там що було причиною, але факт є фактом: на звичайній зустрічі команди президента зі стороннім гостем (та його командою) так не сідають. Не прийнято і не практично", - вважає він.

Копирайт изображения Телеграм-канал TruthMinistry

А телеграм-канал політичних жартів "Міністерство П" опублікував колаж, де всі учасники зустрічі, окрім Володимира Зеленського, зображені Ігорем Коломойським.

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