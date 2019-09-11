Копирайт изображения УНІАН

Романа Сущенка затримали у Москві у вересні 2016 році і засудили до 12 років ув'язнення за "шпигунство на користь України".

До затримання він багато років працював власним кореспондентом української державної інформаційної агенції "Укрінформ" у Франції.

За ґратами він провів майже три роки, перш ніж його обміняли 7 вересня.

Справа Сущенка у Росії була засекречена. Вперше детально про неї він розповів у середу на прес-конференції.

Ми зібрали головні його цитати.

Про "шпигунство на користь України"

На мою думку і думку моїх адвокатів, все це була продумана, витончена, брутальна операція, яка розроблялася і була здійснена за понад рік.

Це робота їхніх (російських. - Ред.) спецслужб і для мене все це стало несподіванкою.

Що ж до звинувачення у шпигунстві, то відповідно до їхніх юридичних термінів - це збирання якоїсь інформації, яка для них становила таємницю.

Адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін пояснив, що у справі мова йшла про три епізоди розмов Романа Сущенка з його знайомим росіянином, який служить у оперативній структурі штабу Росгвардії. Ці розмови записувалися, адже, за даними Фейгіна, знайомий діяв "під контролем ФСБ". "Романа туди втягнули, щоб він спілкувався з цією людиною. Вона його постійно запрошувала до Москви. І з цього виникла справа - спочатку оперативна, а потім кримінальна". - розповів Фейгін.Він також додав, що темою розмови були бойові дій та ситуація на сході і півдні України. "Насправді, об'єм інформації там не такий великий. Але затримання Романа, подальший арешт і використання даних, які були на його комп'ютері, стали основою для справи", - додав адвокат.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Роман Сущенко і Марк Фейгін

Про "знайомого"

Він військовий. Ми з ним багато років знайомі.

Упевнений, що це був його вибір, це - як біблейська історія Каїн-Авель.

Після того ми з ним не спілкувалися, хоча раніше - постійно. Бачив його на суді під час перехресної дачі свідчень.

Він був головним свідком обвинувачення.

У ФСБ Росії стверджували, що Сущенко є кадровим співробітником Головного управління розвідки українського міноборони і був затриманий "під час проведення шпигунської акції".

За твердженням ФСБ, в Росії Сущенко збирав дані про діяльність російських Збройних сил і військ Росгвардіі, які становлять державну таємницю і "витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".

У червні 2018 року суд в Москві визнав Сущенка винним в шпигунстві і засудив його до 12 років колонії суворого режиму.

Сторона захисту наполягала на невинності Сущенка. У своєму останньому слові він заявив, що не визнає провину, і просив суд винести йому виправдувальний вирок.

Чому їздив до Росії

Суто родинна історія - треба було допомогти родичам.

Не хочу вдаватися у подробиці, але це було пов'язано у тому числі й зі здоров'ям, мотивація була така...

Я вже шість років працював у Парижі, і наївно сподівався, що моя скромна персона не становитиме для них (Російських спецслужб. - Ред.) такої зацікавленості.

Як затримали

Затримання було несподіване і, я б сказав, страшне. Це було під час спілкування з людиною, ми були в авто.

Ми розмовляли, і він каже: "Мені треба колесо перевірити".

Він вискакує, і одразу салон наповнюється купою представників спецслужб.

Мене висмикують звідти, повністю зафіксовують мої руки, на голову надягають смердючий лантух і саджають в мікроавтобус.

Півгодини ми поїздили по району, заїхали у слідче управління і там почалися слідчі дії.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Роман Сущенко у російському суді. Більшість засідань були закритими.

Про "спроби вербування"

Такі спроби були у вечір затримання.

Після 20-ї години заступник першого відділу слідчого управління ФСБ, підполковник Свинолуп зайшов і запропонував співпрацювати зі слідством.

Це було після того, як я познайомився з державним адвокатом і вона сказала, що термін, за злочин, у якому мене підозрюють - до 20 років.

Під таким психологічним тиском, а також з такою "автомобільною прогулянкою", стрес був шалений.

Думаю, що це був спалнований психологічний момент.

Я не погодився і сказав "я вас почув". Після цього ніяких спроб зі сторони спецслужб РФ не було.

Єдине - пропозиції оперативників пенітенціарної системи. Наприклад, у СІЗО "Матроська тиша", де чекав на етапування, якийсь лейтенант пропонував згоду на співпрацю… Я сказав, що я журналіст, а такого штибу документи - це вже не моє. Мені сказали - добре, йдіть.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Роман Сущенко став одним з учасників обміну "35 на 35"

Про ставлення у в'язниці

Що вразило у колонії: напевно, там є якась домовленість, - що речі, які стосуються питань релігії, національності, соціального статусу, не важливі.

Маю констатувати, що ставлення до українців пристойне. Всі чудово розуміють, що відбувається...

Навіть є якась неформальна домовленість, що якщо виникають конфлікти на політичному підґрунті, то і самі ув'язнені, і адміністрація це одразу припиняють.

Про обмін

До останньої миті не знав, коли це буде.

15 серпня раптово після обіду сказали збирати речі.

По четвергах у цій колонії зазвичай відбувався етап, і нічого не кажучи, мені дали кілька годин, щоб зібрати речі. Сказали, що вага обмежена - 20 кг. З чого зробив висновок, що буде літак, але невідомо куди.

З розмовою з адміністрації дізнався, що будуть етапувати у Москву.

Вдалося домовитися про дзвінок - зателефонував консулу і сказав, що мене етапують. З відповіді я зрозумів, що йому також нічого невідомо.

16 серпня нас етапували з Кірова, далі конвой у Москву у "Внуково", і я опинився у "Лефортово".

Весь час був у камері, були заборонені усі контакти з родичами, адвокатами чи консулами - попри мої вимоги.

Лише за добу чи дві (до вильоту в Україну. - Ред.) мене запросив консул, і під час зустрічі сказав, що треба щось підписати, справу вирішено. Очі у нього були наповнені іскрами і сльозами. Він сказав, що це посвідчення про повернення в Україну.

Але час не повідомили, а представник адміністрації сказав, що доведеться почекати півтора-два тижні.

Буквально наступної ночі о 4-й ранку стукають до камери і кажуть - збирайтеся з речами….

Коли ми прибули у "Внуково", нам зачитали указ Путіна про помилування 11 осіб, а у моряків трохи інша юридична ситуація.

Тоді я зрозумів, що ось вона - свобода. Вже у літаку почало "попускати" і коли перетнули повітряний кордон, стало легше.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сьогодні Роман Сущенко самостійно зняв цей банер з балкону "Укрінформу"

Про стан після повернення

Я ще повністю не відновився, проходжу обстеження у "Феофанії". Є збої в оперативній пам'яті….

Буквально вчора вранці оклигав суто психологічно і налаштував рецептори на звичайне життя.

А до цього була якась складна інерція.

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