Жінка заявила, що її зґвалтував Неймар. Але справу відкрили проти неї

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Бразильська поліція відкрила справу проти жінки, яка нещодавно звинуватила футболіста Неймара у зґвалтуванні.

Наджилу Тріндаде, а також її колишнього чоловіка правоохоронці підозрюють в тому, що вони брехали поліції і шантажували Неймара з метою отримати грошову вигоду.

Адвокат пані Тріндаде Косме Араужо вже заперечив звинувачення на адресу клієнтки.

Кілька місяців тому жінка подала судовий позов, в якому йшлося, що гравець ПСЖ і збірної Бразилії зайнявся з нею сексом проти її волі.

Інцидент, за її версією, трапився у готельному номері в Парижі. Як доказ Тріндаде навіть надала фрагмент відеозапису, нібито знятого в готелі прихованою камерою: на ньому було видно як жінка спілкується із чоловіком - Тріндаде твердила, що це і є Неймар.

Втім, коли попередній адвокат жінки попросив надати повну версію відео, вона відмовила. За її словами, планшет, на якому був збережений запис, у неї вкрали.

Наприкінці липня справу проти Неймара закрили через брак доказів.

Сам футболіст визнавав, що у нього із Тріндаде були сексуальні стосунки, проте із самого початку відкидав усі звинувачення в зґвалтуванні.

Судовий позов проти себе він називав спробою заробити на ньому гроші.

"Те, що сталося того дня, було стосунками чоловіка і жінки - такими ж, як і в будь-якої пари. Наступного дня нічого не трапилося. Ми продовжували листуватися. Вона попросила мене про сувенір для її дитини", - розповідав Неймар.

Батько Неймара, коментуючи відео, нібито зняте жінкою в готельному номері, заявляв, що воно є зрежисованим.

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