Суд виправдав лікарку, яка зробила евтаназію жінці. Пацієнтка могла пручатися
Суд у Нідерландах зняв обвинувачення з лікарки, яка у 2016 році зробила евтаназію своїй пацієнтці.
Прокурори вважали, що вона зробила недостатньо, аби впевнитися в тому, що жінка дійсно надала згоду на смерть.
Проте судді дійшли висновку, що лікарка все робила правильно і відхилив підозри місцевої прокуратури.
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"Підозрювану виправдано за всіма пунктами звинувачення", - сказав суддя.
Померла пацієнтка тривалий час страждала на хворобу Альцгеймера, вона померла у 2016 році. Їй було 74 роки.
За версією слідства, під час введення жінці смертельної дози препарату, лікарка попросила родичів пацієнтки потримати її: нібито пацієнтка у цей момент чинила певний спротив.
Як проходила процедура евтаназії
За чотири роки до своєї смерті і незабаром після того, як їй діагностували хворобу Альцгеймера, пацієнтка написала заяву, в якій попросила зробити їй евтаназію до того, як вона стане повністю залежною від медичного догляду.
Але у заяві, кажуть прокурори, жінка зауважила: "Я хочу мати можливість вирішити, коли мені помирати і коли час настав".
Водночас лікарка, за версією слідства, прийняла рішення про евтаназію, ґрунтуючись на її першому твердженні.
В останній день життя пацієнтки їй у каву додали седативний препарат, і вона знепритомніла. Проте в якийсь момент вона прийшла до тями, і родичам довелося тримати її поки лікарка не завершила процес евтаназії.
Родичі померлої пацієнтки підтримували лікарку: "Вона звільнила мою маму з ментальної вʼязниці, в якій та опинилася", - заявляла донька померлої.
Нідерланди - це перша країна в світі, яка легалізувала евтаназію. Водночас у законі прописані суворі правила, за якими має відбуватися ця процедура.
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