Антибіотики скоро можуть стати неефективними - вчені

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У Великій Британії впродовж останніх 10 років було виявлено 19 нових генетичних механізмів, які роблять бактерії невразливими для антибіотиків. Британське урядове агентство Public Health England (PHE) пише про невиліковні гонорею і стафілокок.

В агентстві побоюються, що антибіотики незабаром можуть взагалі виявитися неефективними. Для цього потрібно, щоб кількість резистентних бактерій у середовищі перевищила певний рівень.

Одне з головних завдань охорони здоров'я сьогодні - запобігати розповсюдженню "супербактерій", які мають спротив до антибіотиків, вважають медики.

У PHE відібрали 1300 зразків таких бактерій, серед яких були збудники гонореї, стафілока, запалення сечостатевих шляхів, нирок і кишківника. Усі вони мають стійкість до ліків.

При цьому більшість виявлених бактерій стійкі і до так званих антибіотиків "останнього резерву" - карбапенемам і колістину. Ці ліки застосовують лише у найважчих випадках.

"Бактерії отримують нові механізми спротиву антибіотикам, засвоюючи частини ДНК інших бактерій", - пояснюють у PHE. Окрім того, бактерії можуть отримати стійкість шляхом мутацій.

Якими можуть бути наслідки?

Виявлення 19 нових механізмів не означає, що у Британії з'явилися 19 нових, невиліковних антибіотиками, хвороб. Їх може бути набагато більше. Так, впродовж останніх п'яти років у лабораторії PHE було виявлено 32 види бактерій, стійких до всіх антибіотиків, які на них випробовувалися.

Наслідки розповсюдження таких бактерій можуть бути катастрофічними, кажуть в організації. Без ефективних антибіотиків навіть проста хірургічна операція буде супроводжуватися ризиками зараження - відновлення пацієнта буде тривати довше, а летальних випадків стане більше.

Організації охорони здоров'я давно б'ють на сполох через появу супербактерій. Згідно зі статистикою, сьогодні від хвороб, викликаних резистентними бактеріями, щороку помирає близько 700 тисяч людей. До 2050 року, за прогнозами медиків, кількість жертв таких захворювань сягне 10 мільйонів людей.

На початку року британський міністр охорони здоров'я представив план боротьби з цією проблемою. Він полягає у скороченні прийому антибіотиків.

План уряду передбачає скорочення використання антибіотиків для лікування тварин на 25% до 2020 року (порівняно з 2016 роком).

Судячи з усього, цей метод працює. У серпні клініка при Університеті Бетсі Кадваладр повідомила, що кількість захворювань, збудниками яких є супербактерії, скоротилася на 12,6% за рік - після того, які лікарі стали не так часто виписувати антибіотики пацієнтам.

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