На Донбасі знову втрати: загинуло двоє українських бійців

Копирайт изображения УНІАН

Українська армія знову зазнала втрат на Донбасі - внаслідок обстрілів проросійських сил за минулу добу загинуло двоє військовослужбовців.

"11 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення несумісні з життям", - йдеться у повідомленні штабу ООС у четвер зранку.

Також повідомляється, що ще один український боєць був важко поранений.

У штабі ООС уточнюють, що за минулу добу на фронті фіксувалися обстріли з БМП, мінометів, ручних та автоматичних гранатометів, стрілецької зброї, працювали снайпери.

Перед цим голова Черкаської області Ігор Шевченко повідомляв про загибель 21-річного черкаського розвідника під Авдіївкою.

"Ще одна втрата черкащанина... Увечері 10 вересня на Сході поблизу Авдіївки загинув уродженець Чорнобаївщини, старший солдат Юрій Бурдейний. У свої 21 Юрій був старшим розвідником-оператором розвідувальної роти", - написав він.

21 липня на Донбасі було оголошене традиційне для літа "хлібне перемир'я", однак повного припинення вогню у підсумку не сталося.

З того часу кілька десятків українських бійців загинули і були поранені.

Попередніх бойових летальних втрат українська армія зазнала 5 вересня, коли також внаслідок обстрілів загинув один військовий.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!