Вчені виявили воду на планеті K2-18b. Там може бути життя

Копирайт изображения ESA/UCL Image caption До половини атмосфери K2-18b може складатися з води

Астрономи вперше виявили воду в атмосфері планети K2-18b, що обертається в так званій "зоні життя" навколо своєї зірки. Причому води на планеті, судячи з усього, дуже багато.

Виявлена на K2-18b вода у поєднанні зі сприятливою температурою означають, що на планеті може бути життя.

Планету продовжать вивчати - як анонсують вчені, за найближчі 10 років астрономи зможуть за допомогою нових космічних телескопів визначити, чи гази в атмосфері K2-18b вироблені живими організмами.

Результати нинішнього дослідження опубліковані в журналі Nature Astronomy.

"Фантастичне відкриття"

Дослідженням займалася професор Джованна Тінетті з Університетського коледжу Лондона.

Вона назива відкриття "фантастичним": "Вперше ми виявили воду на планеті, розташованій у зоні життя, де температура допускає присутність життя".

Комп'ютерне моделювання дозволяє припустити, що до 50% атмосфери цієї планети складається з води.

Планета K2-18b лише вдвічі більша за Землю, температура на ній - між 0 і 40 градусами Цельсія, що дозволяє воді залишатися в рідкому стані.

"Це відкриття наближає нас до відповіді на фундаментальне питання: унікальна чи Земля?" - каже після участі в дослідженні доктор Ангелос Ціарас.

Умови на K2-18b можуть бути придатні для життя, але підтвердити зараз цю гіпотезу неможливо.

111 світлових років до Землі

Копирайт изображения ESA/STFC RAL Space/UCL/Europlanet-Science Office Image caption Запустити зонд до K2-18b неможливо - вона надто далеко

Планета знаходиться на відстані 111 світлових років від Землі - це занадто далеко для запуску туди зонда.

Єдине, що залишається, - дочекатися появи у 2020-х роках нового покоління космічних телескопів, які зможуть проаналізувати склад газів в атмосфері K2-18b і встановити, чи є серед них вироблені живими організмами, говорить учасник дослідження доктор Інго Вальдманн.

"Це одне з головних питань в науці. Ми завжди хотіли дізнатися, чи одні ми у Всесвіті. Протягом наступних 10 років дізнаємося, чи є в атмосфері планети хімічні елементи, вироблені живими істотами", - наголошує він.

"Суперземля"

Водночас підхід щодо "газів, вироблених живими істотами", має ряд труднощів.

Перш за все, у астрономів немає консенсусу з приводу того, наявність яких саме газів може свідчити про присутність життя на планеті.

Планету K2-18b відкрили в 2015 році.

Вона вважається "Суперземлею" - тобто має масу в діапазоні між Землею і Нептуном, й придатна для спектроскопічних досліджень.

Планета знаходиться в системі червоного карлика, розташованого в сузір'ї Лева.

Воду знаходили і на інших планетах, але там температура була або надто низькою, або занадто високою для того, щоб там могло існувати життя за мірками сучасної науки.

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