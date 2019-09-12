Винен турборежим: "слуги народу" вибачилися за кнопкодавство

Копирайт изображения Facebok Image caption Депутати від "Слуги" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук вибачилися за "кнопкодавство" та обіцяли віддати місячну зарплату на благодійність

У пропрезидентській фракції "Слуга народу" вибачилися за те, що двоє її депутатів напередодні проголосували чужими картками. Один з них пояснив такі дії тим, що голосування відбувалося у "турборежимі". Так зараз у партії називають темп ухвалення законів.

"Журналісти пред'явили два випадки "кнопкодавства" з боку депутатів нашої фракції: пані Копанчук і пан Литвиненко. Хочу від імені фракції принести вибачення українському народу і всім колегам по парламенту", - заявив у четвер перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час виступу в Раді.

Далі він передав слово згаданим депутатам.

"У моїх діях не було ніякого умислу. Це все було у "турборежимі", виходило помилково, тому що я переживав, щоб ми дійсно проголосували за ці закони, як підказувала мені душа і серце", - заявив Сергій Литвиненко.

Інша депутатка, які звинуватили у "кнопкодавстві", Олена Копанчук також вибачилася: "Для мене це буде важливим уроком на все життя".

Обоє пообіцяли, що передадуть свою місячну зарплату депутатів у благодійні фонди.

Колеги зі "Слуги народу" та інших фракцій зустріли їхні слова оплесками.

"Кнопкодавство" у новій Раді

Копирайт изображения УНІАН Image caption Позафракційний депутат з Донеччини Олександр Ковальов, за даними руху "Чесно", - ще один депутат, який вдався до "кнопкодавства"

Виключно персональне голосування - одна з обіцянок партії "Слуга народу".

3 вересня Верховна Рада, де більшість складає фракція "Слуги народу", проголосувала за направлення на висновок Конституційного суду законопроєкт, який передбачає позбавлення депутатського мандату за "встановлені судом факти неособистого голосування".

Утім, у той же день, за даними руху "Чесно", стався перший випадок "кнопкодавства" - тоді депутат від "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за свого колегу (у "Чесно" припускають, що він голосував замість екстелеведучого Олександра Скічка).

А 11 вересня у русі "Чесно" повідомили про "кнопкодавство" Олени Копанчук.

Обидва випадки зафіксовані на відео.

Також на "кнопкодавстві" зловили ще одного депутата, вже не зі "Слуги народу", - позафракційного мажоритарника з Донеччини Олександра Ковальова, який натиснув кнопку на місці іншого позафракційного мажоритарника з Донецької області - Максима Єфімова.