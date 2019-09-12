Копирайт изображения Поліція Івано-Франкоівської області

СБУ та поліція виявили на Івано-Франківщині високотехнологічну лабораторію, де готували марихуану на понад 50 млн євро.

Наркотичні коноплі вирощували у великих теплицях в селі Яблунів біля Косова.

Підвищений тетрагідроканабінол

Копирайт изображения Поліція Івано-Франкоівської області

"У теплицях площею чотири гектари зловмисники висадили елітні сорти канабісу з підвищеним вмістом тетрагідроканабінолу", - повідомляють у СБУ.

Тетрагідроканабінол - головний психоактивний компонент канабісу.

У господарських будівлях поруч з теплицями коноплю переробляли безпосередньо на наркотики.

Копирайт изображения Поліція Івано-Франкоівської області Image caption Так висушували зрізані коноплі

Плантацію обладнали високотехнологічними системами підігріву, освітлення, поливу, підживлення ґрунту і повітря, датчиками температури та вологості, системою відеоспостереження й охороняли службовими собаками.

Копирайт изображения Поліція Івано-Франкоівської області

"У теплицях на спеціальному ґрунті виявили майже 100 тисяч нарковмісних рослин і подрібнену рослинну масу коноплі загальною вагою понад тонну. Вартість виготовленого з цієї сировини наркотику на чорному ринку становила б понад п'ятдесят 50 мільйонів євро", - додають у СБУ.

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20 працівників і сторожові собаки

На самих теплиця працювало 20 найманих працівників, які працювали у дві зміни і жили у господарських будівлях поруч.

Копирайт изображения СБУ Image caption Працівників плантації затримав спецпідрозділ СБУ

Для них обладнали їдальню.

"Персонал під час роботи запирали на території, щоб уникнути крадіжок і самовільного виходу", - відзначають правоохоронці.

Головного організатора плантації і двох його співорганізаторів затримали.

Копирайт изображения Поліція Івано-Франкоівської області Image caption Коноплю вирощували у великих теплицях

Готову марихуану продавали по 3,5 тисячі євро за кілограм.

У СБУ та поліції перевіряють, чи продавали коноплю оптом за кордон.

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За даними івано-франківського видання "КУРС", раніше у цих теплицях вирощували огірки, а самі теплиці належать місцевому підприємству, яке здало їх в оренду організаторам наркоплантації.

Ставлення до канабісу у світі

Протягом кількох останніх років ставлення до виживання марихуани у світі почало швидко змінюватися.

Першою в світі країною, яка повністю легалізувала марихуану для немедичного використання, став Уругвай. Його громадянам дозволили вирощувати вдома до шести рослин коноплі.

Кількість країн світу, які дозволяють вживати марихуану в медичних та оздоровчих цілях, постійно зростає.

Нещодавнє американське дослідження показало, що підлітки з меншою ймовірністю вживатимуть канабіс, якщо цей наркотик легалізований.

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