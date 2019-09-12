Більшість українців підтримують дії Зеленського - опитування

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Понад дві третини українців позитивно оцінюють діяльність президента Зеленського та його перші пропозиції Верховній Раді.

71% опитаних задоволені роботою президента Зеленського, незадоволені - 11% українців.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 6-10 вересня 2019 року. Похибка дослідження складає близько 2%.

На президентських виборах у другому турі Зеленського підтримали 73% українців.

Роботу парламенту зараз позитивно оцінюють 39%, негативно - 16%.

Діяльність нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука, якого призначили 29 серпня, позитивно оцінили 28%, 10% - негативно. Понад 60% ще не мають точної думки щощо нього.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олексія Гончарука ще не знають 61% українців

Соціологи також поцікавились думкою громадян щодо ініціатив Зеленського змінити Конституцію, які вже почала розглядати Верховна Рада.

Дострокове позбавлення мандату депутата за кнопкодавство підтримують 95%.

Зменшення кількості депутатів до 300 - 92%

Зняття з депутатів недоторканності - 92%

Надання громадянам право законодавчої ініціативи - 77%

Розширення повноважень президента призначати голову НАБУ - 70%

Збільшення кількості уповноважених Верховної Ради - 70%

Запровадження пропорційної системи виборів - 66%

Скасування адвокатської монополії - 62%.

Щоправда, останні дві ініціативи малозрозумілі українцям, принаймні третині людей важко оцінити ці пропозиції.

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