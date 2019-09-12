Більшість українців підтримують дії Зеленського - опитування
Понад дві третини українців позитивно оцінюють діяльність президента Зеленського та його перші пропозиції Верховній Раді.
71% опитаних задоволені роботою президента Зеленського, незадоволені - 11% українців.
Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 6-10 вересня 2019 року. Похибка дослідження складає близько 2%.
На президентських виборах у другому турі Зеленського підтримали 73% українців.
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Роботу парламенту зараз позитивно оцінюють 39%, негативно - 16%.
Діяльність нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука, якого призначили 29 серпня, позитивно оцінили 28%, 10% - негативно. Понад 60% ще не мають точної думки щощо нього.
Соціологи також поцікавились думкою громадян щодо ініціатив Зеленського змінити Конституцію, які вже почала розглядати Верховна Рада.
- Дострокове позбавлення мандату депутата за кнопкодавство підтримують 95%.
- Зменшення кількості депутатів до 300 - 92%
- Зняття з депутатів недоторканності - 92%
- Надання громадянам право законодавчої ініціативи - 77%
- Розширення повноважень президента призначати голову НАБУ - 70%
- Збільшення кількості уповноважених Верховної Ради - 70%
- Запровадження пропорційної системи виборів - 66%
- Скасування адвокатської монополії - 62%.
Щоправда, останні дві ініціативи малозрозумілі українцям, принаймні третині людей важко оцінити ці пропозиції.
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