Борис Джонсон запевняє, що не брехав королеві

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заперечує, що брехав королеві про те, чому потрібно призупинити роботу британського парламенту.

Напередодні вищий цивільний суд Шотландії ухвалив, що рішення прем'єр-міністра Бориса Джонсона про пророгацію (призупинення) роботи парламенту було незаконним.

Остаточне рішення з цього питання має ухвалити Верховний суд Британії, куди уряд подав апеляцію.

Відповідаючи у четвер на запитання про те, чи брехав він королеві про справжні причини призупинення роботи парламенту, Джонсон відповів: " У жодному разі. Високий суд з нами погодився, але остаточне рішення має ухвалити Верховний суд".

Джонсон стверджував, що припинення роботи парламенту необхідне для підготовки нової програми уряду, яку представить у парламенті 14 жовтня королева, і це звичайна процедура.

Пророгація

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Уряд Великої Британії в кінці серпня звернувся до королеви з проханням призупинити роботу парламенту і отримав на це згоду.

Монархи в Британії завжди виконують рекомендації уряду.

Цей крок прем'єр-міністра обурив його опонентів по брекзиту, яких більшість у Палаті громад.

Вони вважали, що Борис Джонсон позбавить їх можливості повноцінно брати участь у процесі брекзиту, і називали дії глави уряду антиконституційними.

У середу був опублікований документ "Операція Вівсянка" - це кодова назва, під якою міністерство фінансів Великої Британії розробляє план врегулювання надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути в разі так званого "жорсткого брекзиту".

У документі говориться, що в разі виходу з ЄС без угоди Британія може зіткнутися з нестачею їжі, палива і ліків, а також зростанням цін.

Борис Джонсон пообіцяв, що 31 жовтня Велика Британія вийде з Євросоюзу - навіть якщо умови виходу не будуть зафіксовані угодою.

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