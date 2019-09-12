"Буде наказ - зробимо це ще раз". Звільнені моряки - про прохід Керченською протокою
12 вересня у Києві пройшла пресконференція українських моряків, які нещодавно повернулися до України в рамках обміну полоненими і затриманими з Росією. Вони згадали, як проходили через Керченську протоку і розповіли, як оцінюють події того дня.
Пресконференцію відвідали четверо моряків: командир рейдового буксира "Яни Капу" Олег Мельничук, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Денис Гриценко, старший матрос катеру "Бердянськ" Андрій Артеменко і матрос-електрик катеру "Нікополь" Андрій Опризко.
Усі вони по черзі подякували за своє звільнення керівництву держави, а також журналістам і волонтерам - за постійну підтримку. Інші моряки, за їхніми словами, наразі перебувають на реабілітації.
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"Знали, куди йдемо"
Більшу частину пресконференції говорив Денис Гриценко. Події 25 листопада минулого року, коли російські прикордонники захопили українські кораблі, він згадує так:
"Це був плановий перехід - ми отримали розпорядження, виконували завдання. Звісно, знали, куди йдемо: нас попередили про можливі провокації, ми були до цього готові. Але ми йшли з мирними цілями", - каже Гриценко.
За його словами, коли українські кораблі наблизилися до Керченської протоки для її перетину, вони повідомили про це диспетчерів "Керчпортконтролю".
"Я вийшов в ефір, дав координати, де ми будемо проходити, дав точку, де ми будемо заходити в 12-мильну зону, які судна будуть йти, нам прийшло підтвердження і ми почали рухатися".
Водночас від берегової охорони РФ, яка є підрозділом ФСБ, надходили зовсім інші повідомлення, каже він:
"Керчпортконтроль" - це як інша держава. Я веду переговори з "Керчпортконтролем", вони кажуть: "Так-так, яка у вас ширина судна, яка довжина", а паралельно по іншому каналу берегова охорона РФ каже, що ми вам забороняємо прохід у 12-мильну зону, розвертайтеся", - згадує Гриценко.
Певний час ситуація, за його словами, була незрозумілою, тривали переговори: "Нам сказали йти в певні точки, де нас не будуть чіпати. Коли ми туди прийшли, берегова охорона РФ знаходилась поруч - в неофіційній обстановці росіяни просили нас залишити 12-мильну зону".
Але через кілька годин все різко змінилося, і всі переговори росіяни припинили, додає він:
"Вони, я так розумію, виробили стратегію і були готові діяти за цим сценарієм. Коли ми вийшли з Керченської протоки і нам лишалося 12 миль до нейтральних вод, нам почали включати повідомлення "Ви порушили державний кордон Російської Федерації". Спочатку жодних погроз і попереджень про застосування зброї не було, а потім, як я розумію, після випрацювання стратегії, їм дали команду зупинити нас усіма наявними засобами".
"Рішення приймали на місці"
Гриценко згадує, що самостійно ухвалив рішення про те, що відкривати у вогонь у відповідь його екіпаж не буде:
"Ми йшли туди не з метою застосування зброї. Це була позаштатна ситуація, рішення приймалися тут і зараз, прямо на місці. І я прийняв таке рішення, якщо ви хочете це почути".
На запитання журналістів про те, чи готові моряки були б повторити спробу проходу Керченської протоки ще раз, пан Гриценко відповів ствердно:
"Ми військовослужбовці збройних сил України. Якщо треба буде зараз піти і виконувати завдання за наказом - я готовий прямо зараз. Я на 100% впевнений, що й інші хлопці теж", - сказав він.
Він додав, що озираючись назад, розуміє, що український екіпаж все робив правильно.
"У тюрмі був час для міркувань, для переоцінки цінностей... Був момент, коли я себе психологічно довів до того, що одне око у мене дрижало, а інше не бачило на 80%. Я відчував, що в чомусь винен. Але минув час, я розглянув усі можливі варіанти подій того дня і зрозумів, що ми робили саме те, що треба було робити".
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