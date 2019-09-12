"Буде наказ - зробимо це ще раз". Звільнені моряки - про прохід Керченською протокою

Image caption Олег Мельничук, один із моряків, які повернулися в Україну, показав дитячі малюнки, які отримував у СІЗО

12 вересня у Києві пройшла пресконференція українських моряків, які нещодавно повернулися до України в рамках обміну полоненими і затриманими з Росією. Вони згадали, як проходили через Керченську протоку і розповіли, як оцінюють події того дня.

Пресконференцію відвідали четверо моряків: командир рейдового буксира "Яни Капу" Олег Мельничук, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Денис Гриценко, старший матрос катеру "Бердянськ" Андрій Артеменко і матрос-електрик катеру "Нікополь" Андрій Опризко.

Усі вони по черзі подякували за своє звільнення керівництву держави, а також журналістам і волонтерам - за постійну підтримку. Інші моряки, за їхніми словами, наразі перебувають на реабілітації.

"Знали, куди йдемо"

Більшу частину пресконференції говорив Денис Гриценко. Події 25 листопада минулого року, коли російські прикордонники захопили українські кораблі, він згадує так:

"Це був плановий перехід - ми отримали розпорядження, виконували завдання. Звісно, знали, куди йдемо: нас попередили про можливі провокації, ми були до цього готові. Але ми йшли з мирними цілями", - каже Гриценко.

За його словами, коли українські кораблі наблизилися до Керченської протоки для її перетину, вони повідомили про це диспетчерів "Керчпортконтролю".

"Я вийшов в ефір, дав координати, де ми будемо проходити, дав точку, де ми будемо заходити в 12-мильну зону, які судна будуть йти, нам прийшло підтвердження і ми почали рухатися".

Водночас від берегової охорони РФ, яка є підрозділом ФСБ, надходили зовсім інші повідомлення, каже він:

"Керчпортконтроль" - це як інша держава. Я веду переговори з "Керчпортконтролем", вони кажуть: "Так-так, яка у вас ширина судна, яка довжина", а паралельно по іншому каналу берегова охорона РФ каже, що ми вам забороняємо прохід у 12-мильну зону, розвертайтеся", - згадує Гриценко.

Певний час ситуація, за його словами, була незрозумілою, тривали переговори: "Нам сказали йти в певні точки, де нас не будуть чіпати. Коли ми туди прийшли, берегова охорона РФ знаходилась поруч - в неофіційній обстановці росіяни просили нас залишити 12-мильну зону".

Але через кілька годин все різко змінилося, і всі переговори росіяни припинили, додає він:

"Вони, я так розумію, виробили стратегію і були готові діяти за цим сценарієм. Коли ми вийшли з Керченської протоки і нам лишалося 12 миль до нейтральних вод, нам почали включати повідомлення "Ви порушили державний кордон Російської Федерації". Спочатку жодних погроз і попереджень про застосування зброї не було, а потім, як я розумію, після випрацювання стратегії, їм дали команду зупинити нас усіма наявними засобами".

"Рішення приймали на місці"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу"

Гриценко згадує, що самостійно ухвалив рішення про те, що відкривати у вогонь у відповідь його екіпаж не буде:

"Ми йшли туди не з метою застосування зброї. Це була позаштатна ситуація, рішення приймалися тут і зараз, прямо на місці. І я прийняв таке рішення, якщо ви хочете це почути".

На запитання журналістів про те, чи готові моряки були б повторити спробу проходу Керченської протоки ще раз, пан Гриценко відповів ствердно:

"Ми військовослужбовці збройних сил України. Якщо треба буде зараз піти і виконувати завдання за наказом - я готовий прямо зараз. Я на 100% впевнений, що й інші хлопці теж", - сказав він.

Він додав, що озираючись назад, розуміє, що український екіпаж все робив правильно.

"У тюрмі був час для міркувань, для переоцінки цінностей... Був момент, коли я себе психологічно довів до того, що одне око у мене дрижало, а інше не бачило на 80%. Я відчував, що в чомусь винен. Але минув час, я розглянув усі можливі варіанти подій того дня і зрозумів, що ми робили саме те, що треба було робити".

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