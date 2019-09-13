Шнобелівська премія 2019: брудні гроші і температурна асиметрія мошонки

Копирайт изображения Reuters Image caption Патрісія Ян отримала "Шнобелівську премію" за дослідження кубічних фекалій вомбатів. Науковицю нагородили вже вдруге .

Виявляється, якщо намагнітити мертвих тарганів, то вони значно довше зберігають магнітні властивості, ніж живі комахи.

Такого дивного висновку дійшла ціла міжнародна команда вчених з шести країн - Сінгапуру, Китаю, Австралії, Польщі, США та Болгарії.

Не дивно, що написану за підсумками цього захопливого дослідження наукову роботу "Біомагнетичні властивості живих американських тарганів" визнано гідною Шнобелівської премії 2019 року в номінації "Біологія".

Чергова, 29-а за рахунком, церемонія вручення жартівливої нагороди відбулася увечері в четвер в Гарвардському університеті, в театрі Сандерса.

Її лауреатами, як завжди, стали 10 найдивніших і незвичайних наукових робіт з кумедними назвами і неочевидним практичним застосуванням. Дослідження, які, як написано в статуті премії, "змушують вас спочатку посміхнутися, а потім замислитися".

При цьому вручають премію справжні нобелівські лауреати. Цього року це були Ерік Маскін, який 2007 року отримав "Нобеля" з економіки, Річ Робертс (1993, медицина і фізіологія) і Джером Фрідман (1990, фізика).

Засновник нагороди - редактор журналу AIR ( "Аннали неймовірних досліджень") і незмінний ведучий церемонії вручення "Шнобеля" Марк Абрахамс - щороку перетворює нагородження в комедійне шоу з елементами абсурду на задану тему. Тема цього року була заявлена ​​як "Звички".

Копирайт изображения Reuters Image caption Марк Абрахамс - незмінний ведучий церемонії вручення "Шнобелевських премій"!

Відповідним чином виглядав і сам трофей, який вручається лауреатам: в нехитрій художньої інсталяції можна розгледіти кавовий стаканчик, упаковку жуйки, сигарету, зубну щітку і ще кілька предметів, що символізують ті чи інші звички.

До нього додавали диплом і грошовий приз - 10 трильйонів доларів. Щоправда, долари - зімбабвійські й видаються одним папірцем (на момент випуску банкноти її ринкова вартість становила приблизно 40 центів США).

Нові лауреати

У номінації "Фізика" премію отримала дослідження про те, чому (а головне - як!) вомбати випорожнюються кубиками.

Серед численних авторів цієї міжнародної роботи виявилася пара вчених з Тайваню, які стали лауреатами Шнобелівської премії вдруге. Це перший випадок за майже 30-річну історію нагороди.

Свого першого "Шнобеля" Патрісія Ян і Девід Ху отримали 2015 року за дослідження, яке довело, що тривалість сечовипускання у всіх ссавців майже однакова і становить приблизно 21 секунду.

Премію з медицини отримав італієць Сільвано Галос, за те, що довів, що вживання в їжу піци допомагає зберегти здоров'я і знизити ризик смерті від раку травних органів - але тільки в тому випадку якщо піца ця приготовлена ​​в Італії.

Копирайт изображения Reuters Image caption Андреас Восс і Тімоті Восс вивчали, в якій країні найбрудніші банкноти

У номінації "Економіка" перемогу здобули вчені з Нідерландів, які вивчали валюту різних країн в пошуках відповіді на питання - банкноти якої держави найкраще переносять хвороботворні бактерії. Вони з'ясували, що найбрудніші - в прямому сенсі слова - паперові гроші ходять у Румунії.

Премію в області медичної освіти отримало дослідження, яке розповідає, як навчати студентів-медиків за допомогою звукових сигналів, якими зазвичай тренують собак - на кшталт цокання язиком. Стаття так і називається: "Тренування умовного рефлексу при проведенні ортопедичних операцій".

Особливий сміх в залі викликало оголошення лауреата з анатомії. Французькі дослідники вивчили "температурну асиметрію мошонки в оголених і одягнених чоловіків". З'ясувалося, що ліве яєчко зазвичай тепліше, ніж праве - але тільки якщо на чоловікові є одяг.

Премія в галузі інженерної справи дісталася іранському вченому Іману Фарабахшу, який запатентував апарат для зміни підгузків.

У номінації "Хімія" Шнобелівська премія дісталася японському професору, який підрахував середню щоденну кількість слини в п'ятирічної дитини.

Як розповів сам вчений, експеримент він ставив на своїх дітях: зважував банани, давав їх ретельно розжувати трьом своїм синам - і зважував пережовану масу заново. З'ясувалося, що за добу п'ятирічна дитина виділяє приблизно півлітра слини.

І, нарешті, премія миру дісталася команді вчених з Британії і Сінгапуру за спробу виміряти кількість задоволення, яке отримує людина, коли чухає свербляче місце.

Ведучий Марк Абрахамс закінчив церемонію традиційним побажанням: "Якщо цього року не здобули Шнобелівську премію, і насамперед, якщо здобули, - сподіваюся, наступного року вам пощастить більше".

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