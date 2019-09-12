У М’янмі трирічна жертва зґвалтування дала покази в суді

Копирайт изображения AFP Image caption По всій країні пройшли мітинги - учасники вимагали справедливого розслідування і покарання винних

У М'янмі трирічна дівчинка дала покази у резонансній справі про зґвалтування, яке вона пережила у травні - тоді їй було всього два роки.

Дівчинка, яка в матеріалах справи фігурує під псевдонімом Вікторія, близько двох годин у присутності адвокатів розповідала суду про те, що з нею сталося. Спілкування відбувалося через відеозв'язок.

На відміну від попередніх слухань у цій справі, до зали засідань не пустили журналістів, аби таким чином захистити особу постраждалої дитини.

Повідомляється, що під час надання показів дівчинка опізнала за фотографіями двох людей, які до цього не фігурували у справі.

Справа Вікторії викликає у М'янмі чимало суперечок не лише через юний вік жертви, але й через процедуру надання показів, яка в багатьох викликає питання.

На адресу влади лунають звинувачення у некомпетентності. Багато хто вважає, що справжній злочинець досі перебуває на свободі, а поліція затримала не ту людину.

Всією країною пройшли акції протесту з вимогою розслідувати напад на Вікторію і покарати винних. Учасники демонстрацій також вимагали зупинити тривожну тенденцію зростання кількості сексуальних злочинів у країні - особливо тих, де фігурують діти.

Що каже поліція?

Вранці 16 травня дворічну дівчинку відвели у приватний дитсадок Wisdom Hill у столиці М'янми Найп'їдо. Саме в дитячому садку, за словами близьких і поліції, її і зґвалтували.

Першою травми Вікторії помітила її мама - дитину відвезли до лікарні. Обстеження продемонструвало, що дівчинка стала жертвою сексуального насильства.

Поліція твердить, що не могла одразу ж допитати дівчинку через те, що вона проходила курс лікування. Батько Вікторії каже, що пізніше правоохоронці все ж поспілкувалися з Вікторією.

Image caption На кадрах відеоспостереження - ймовірний злочинець біля будівлі дитсадка

Поліцейські заявляли, що винуватця злочину вдалося затримати за гарячими слідами.

30 травня був арештований 29-річний шкільний водій Аун Г'яй. Проте аналіз ДНК привів до того, що через брак доказів його довелося відпустити.

3 липня чоловіка знову взяли під варту і зараз він перебуває під слідством, хоча сумніви в його винуватості залишаються.

Які ще є версії?

Громадськість тим часом зосередила увагу на двох інших людях. За словами батька дівчинки, їх змогли опізнати на кадрах з камери спостереження, встановленої біля дитсадка.

Проте жодних інших доказів проти цих людей (обидва - неповнолітні) не було до того моменту, поки дівчинка не дала показів у суді. Вона опізнала їх за фотографіями.

"Їй показали шість фото. Коли їй показали фото, на якому був Аун Г'яй, дитина сказала, що не знає цю людину", - заявив адвокат підсудного Хін Мгзо.

За словами адвоката родини Вікторії Івет Ну Аун, коли дівчинці показали фото двох неповнолітніх, вона сказала, що молодший із них вдарив її у груди, а старший - вщипнув її за статеві органи.

Image caption Хнін Ну та інші вихователі впевнені, що злочин був здійснений за межами дитсадка

Адміністрація дитсадка раніше заявляла, що зґвалтування сталося не на території закладу - те саме говорять і вихователі.

"Це неможливо, вихователі постійно перебували разом із дітьми", - сказала жінка, яку слідчі допитували дев'ять разів.

Інша вихователька сказала, що у той день не зводила очей з Вікторії.

Багато хто у М'янмі вважає, що Ауна Г'яя звинуватили несправедливо. Вони посилаються на кадри відеоспостереження, на яких видно, як у момент нападу водій приходить у дитсадок і чекає біля приймальні. З відеозапису слідує, що в нього просто не було часу і можливості здійснити напад.

Що кажуть батьки?

Батько Вікторії розповів BBC, що коли він вперше показав доньці кадри відеоспостереження, зроблені біля дитсадку, вона без жодної підказки вказала на людину, яка здійснила напад. Після цього послідувало затримання водія.

За словами батька Вікторії, адміністрація дитсадка досі не вибачилася перед його родиною і не запропонувала дівчинці послуги психотерапевта.

Що стосується розслідування, батько дівчинки напряму не критикує роботу поліції, проте при цьому каже, що деякі записи з камер були втрачені, а розслідування стоїть на місці.

Він розповів, що останні два місяці стали для родини справжнім жахом.

"Я хочу з'ясувати правду і не заспокоюсь, поки не знатиму її - як би багато часу це зайняло. Адже це злочин проти малої невинної дитини. На мою доньку здійснили напад, але вона жива і може говорити. Сподіваюся, до її слів поставляться серйозно".

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