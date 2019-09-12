"Коханці", яких знайшли на розкопках в Італії, виявилися чоловіками

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Виявлені у 2009 році скелети, які лежали в одній могилі на території стародавнього некрополя в Італії, належать двом чоловікам, з'ясували дослідники.

Раніше вважалося, що це останки чоловіка і жінки.

Поховання було виявлено під час розкопок в італійському місті Модена. Скелети, які стали відомі, як "коханці з Модени", трималися за руки і були складені так, ніби дивляться одне на одного.

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Останки погано збереглись, тому виявити їхню статеву приналежність одразу було складно. Зрештою це вдалося зробити завдяки сучасним технологіям аналізу зубної емалі.

Як стверджують дослідники з Університету Болоньї, чоловіки були поховані в період між 4 і 6 століттями нашої ери. В яких стосунках вони перебували, невідомо, але під час похорону хтось навмисно розклав їхні тіла саме таким чином.

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Голова групи дослідників Федеріко Лульї каже, що чоловіки могли бути братами або солдатами, які разом померли в бою.

Версію про коханців дослідники вважають малоймовірною, оскільки в ті часи релігійні обмеження не дозволяли відкритої демонстрації гомосексуальних стосунків.

Знахідка, кажуть вчені, дозволить краще зрозуміти поховальні ритуали того часу.

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