Літак довелося розвертати над Атлантикою. Пілот розлив каву

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Літак із 337 пасажирами на борту здійснив вимушену посадку через те, що один із пілотів розлив каву на панель приладів.

Інцидент стався ще у лютому, проте відомо про нього стало тільки зараз - з доповіді британського Відділу з розслідувань авіаційних пригод.

Літак Airbus A330-243 слідував із Франкфурта до Мексики, але змушений був розвернутися над Атлантикою і здійснити незаплановану посадку у Шенноні, Ірландія.

Це сталося після того, як панель приладів, на яку розлили каву, почала плавитись, а в кабіні пілотів з'явився дим.

Пілотам навіть довелося скористатися кисневими масками. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У доповіді не уточнюється, якій авіакомпанії належав літак, але відомо, що сталося це 6 лютого.

За даними міжнародної організації Flight Safety Foundation, це був літак компанії Condor Airlines, але рейс виконувала компанія Thomas Cook Airlines.

Що сталося в кабіні?

У доповіді йдеться, що командир літака спостерігав за діями другого пілота, коли їм принесли каву. Її подали у посуді без кришок - і це звична практика для цієї авіакомпанії.

Командир поставив каву на відкидний столик, після чого вона розлилася.

Більша частина кави потрапила на коліна пілота, але частково - на панель приладів.

Через це обладнання розігрілося настільки, що кнопки почали плавитися. Це призвело до часткової відмови панелі приладів і проблем зі зв'язком.

Зрештою пілоти прийняли рішення розвернутися і приземлитися у Шенноні.

У доповіді йдеться, що авіакомпанія зробила з цього інциденту висновки: тепер каву подають виключно у посуді з кришками.

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