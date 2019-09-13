Олег Сенцов спалив свій тюремний одяг

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Режисер Олег Сенцов, якого звільнили під час нещодавнього обміну між Росією і Україною, спалив свій тюремний одяг.

Відео спалення з'явилося у Facebook режисера. Він провів за гратам у російських тюрмах понад п'ять років, на знак протесту він оголошував голодування.

"Це найбільш ненависна річ на світі, - вигукнув Олег Сенцов, підпалюючи тюремний одяг, - ФСІН Росії (Федеральна служба виконання покарань), гори у пеклі".

Режисер сказав, що після цього кроку відчуває полегшення.

"Я збираюсь займатися двома найкращими речами на землі - знімати кіно та жити", - розповідав Олег Сенцов про свої плани після звільнення на прес-конференції.

Копирайт изображения ВВС Image caption Фото Олега Сенцова під час голодування у в'язниці

Окрім того, він хоче докласти максимум зусиль для того, аби допомогти звільнити інших українців, які перебувають в російських в'язницях.

Він закликав до звільнення "в'язнів Кремля", серед них згадав ім'я активіста Костянтина Котова, якого 5 вересня засудили до чотирьох років колонії за мітинги в Росії.

Українського режисера і активіста Олега Сенцова затримали у 2014 році у Криму, де він жив. Режисер виступав проти анексії Криму, допомагав заблокованим українським військовим у 2014 році. Російський суд засудив його до 20 років ув'язнення за тероризм. Режисер всі звинувачення відкидав.

Україна, міжнародні правозахисні організації називали цей вирок політично вмтотивованим. Звільнити Сенцова закликали політики, громадські і культурні діячі з усього світу.

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