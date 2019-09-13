Бої на Донбасі: троє військових загинули за два дні

Копирайт изображения facebook.com/pressjfo Image caption Фото Штабу операції об'єднаних сил у Facebook від 10 серпня 2019 року

Пори режим припинення вогню на Донбасі тривають обстріли і продовжують гинути люди. Так, за інформацією штабу операції об'єднаних сил, за останні два дні троє військових загинули внаслідок обстрілів. Ще один військовий був поранений.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

Українські військові заявляють про 23 обстріли за минулу добу з мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Обстріли були неподалік Пищевика, поблизу Водяного, Новогнатівки, Верхньоторецького, Гнутового, Широкиного, Зайцевого, Кримського, Майорська.

Війна на сході України триває понад п'ять років. За цей час, за даними ООН, на Донбасі загинули понад 10 тисяч людей.

Бойовики звинувачують в обстрілах українськи військових. Росія заперечує, що на Донбасі є російські регулярні війська.

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