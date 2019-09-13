Копирайт изображения unian Image caption Зеленський закликав західних партнерів не знімати санкції з України. На фото президент України на зустрічі з лідерами ЄС у Києві у липні 2019 ркоу

Президент Зеленський на відкритті форуму Ялтинської європейської стратегії (YES) закликав західних партнерів не знімати санкції проти Росії, а також говорив про новий обмін полоненими і ворогів українського щастя.

YES почався з виступу режисера Олега Сенцова, який розповів про свою боротьбу з російською системою. Поки був у в'язниці, він мав банку з наклеєними на ній полосками жовтого і синього кольорів - це був його український прапор. Цю банку з біркою ув'язненого всередині він передав президенту і попросив його наповнити її іншими бірками вже звільнених українців.

Санкції - це податок

Володимир Зеленський назвав санкції потужною зброєю дипломатії, жорсткими податками, що необхідно для порядку.

"Іноді наші партнери думають про зняття санкцій. Ви втрачаєте гроші. Серйозно? Знаєте, ми втрачаємо людей… Санкції - це фактично податок заради миру. Поки його не буде відновлено, санкції повинні бути збережені", - сказав пан Зеленський.

Заздрість - ворог щастя

Президент також сказав, що мріє зробити українців щасливими.

Під час свого виступу він багато говорив про філософію щастя, розповідаючи про звичайну українську родину і те, що робить її щасливою, а що - ні. Наприклад, це порожні стільці вдома , коли хтось з родини воює на Донбасі, а хтось - поїхав на заробітки за кордон.

Президент навіть ходив з мікрофоном по залі форуму, розпитуючи гостей про їхнє щастя.

А для щастя, за його словами, потрібно подолати ворогів України - війну, бідність, корупцію і заздрість.

Копирайт изображения president.gov.ua

Про Донбас

Пан Зеленській розповів, що на переговорах у Мінську не піднімають теми миротворців на Донбасі.

Але він уточнив, що був би задоволений, якби миротворці стояли на кордоні України і Росії: "Туди ми їх запрошуємо".

Він розказав і про зустріч у Нормандському форматі, де обговорювали "весь порядок з приводу припинення війни, повернення полонених".

"Зараз ми готуємо інші списки, чекаємо на наступний етап обміну. Про це ми будемо домовлятись і у Мінську, і в Нормандському процесі", - сказав пан Зеленський. Повідомив, що наступний етап розведення військ на Донбасі має бути у Петровському і Золотому.

"Я думаю, що ми прийдемо до рішення цього питання у найближчі тижні", - сказав президент.

Також Володимир Зеленський запевнив, що в України зараз чудові стосунки з США, й висловив сподівання, що незабаром має відбутися його зустріч з Дональдом Трампом.

Запросив інвесторів

Президент пообіцяв, що економіка України має вийти з тіні, якщо цьому не будуть "протидіяти економічні вампіри".

"Щастя - це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах", - заявив Зеленський, натякаючи на скандал довкола відпустки експрезидента Петра Порошенка на Мальдівах.

Також президент говорив про створення незалежних антикорупційних правоохоронних органів в Україні і про важливість іноземних інвестицій. Він перерахував українські проекти, які можуть бути цікаві для іноземних інвесторів: проект іригації землі в Україні, it-кластер у Харкові, центри кіновиробництва, проекти нових гірськолижних курортів, у яких є потенціал стати "новими гірсько-лижними Альпами", а також побудова великого парку розваг.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!