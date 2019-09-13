Через пожежі на Харківщині не працюють садки, на Одещині зупинили потяги

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У кількох регіонах України тривають пожежі. Рятувальники б'ють на сполох через найвищий рівень пожежної небезпеки.

Так, вогонь спричинив зупинку кількох потягів на Одещині і призвів до скасування занять у садочках і школі на Харківщині.

У Чугуївському районі на Харківщині через пожежу на військовому полігоні скасували навчання в одній школі та двох дитсадках, повідомляє прес-служба Чугуївської міськради.

Щоб діти не дихали димом, з 13 по 16 вересня навчання не буде у Клугино-Башкирівській школі, у Чугуївському яслах-садку №2, дитсадку "Веселочка". Також у місті обмежили масові заходи на відкритому повітрі.

На військовому полігоні горить суха трава та очерет на площі близько 10. Пожежу ще гасять.

Через масштабну пожежу, що сталася напередодні біля залізничних колій у Лиманському районі Одеської області, затрималися три поїзди.

Біля села Сербка загорілася суха трава вздовж залізничних колій на площі 4 га. Рятувальники ліквідували пожежу ввечері 12 вересня. Загиблих і постраждалих немає.

Ймовірною причиною пожежі називають необережне поводження з вогнем.

"Через сильні пориви вітру пожежа поширювалася дуже швидко, і залізничники були змушені знеструмити контактну мережу на обох коліях перегону", - розповіли в прес-центрі Одеської залізниці.

Через пожежу затримали електропоїзди №6414 Одеса-Помічна на 2 години, №6407 Колосівка-Одеса на 36 хвилин, а також пасажирський поїзд №92 сполученням Одеса-Костянтинівка.

Також рятувальники борються з пожежами на Волині і у Миколаївській області.

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