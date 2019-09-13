Найсмішніші фото тварин. Фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography
- 13 вересня 2019
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Налякана риба, сором'язливе ведмежа і пташка, яка просто опинилися не в тому місці не в той час.
Усе це - фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards, який регулярно відзначає найкумедніші фото тварин, зроблені впродовж року.
Переможців конкурсу оголосять 13 листопада.
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