Найсмішніші фото тварин. Фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography

  • 13 вересня 2019
Бобер Копирайт изображения Harry M. Walker/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption "О, боже!". Коли бобер чимось по-справжньому шокований

Налякана риба, сором'язливе ведмежа і пташка, яка просто опинилися не в тому місці не в той час.

Усе це - фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards, який регулярно відзначає найкумедніші фото тварин, зроблені впродовж року.

Риба Копирайт изображения Anthony N Petrovich/Comedy Wildlife Photo Awards
Image caption "Він... все ще позаду мене, так?"
Лисиці Копирайт изображения Alastair Marsh/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption "Вальс не вдався?". Лисиці, які точно не перемогли б у танцювальному конкурсі
Жук Копирайт изображения Kevin Sawford/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption "Привіт, гарного дня!"
Лев Копирайт изображения Sarah Skinner/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption "Впіймай життя за...". Можна припустити, що наслідки того, що тут відбувається, були не надто кумедними.
Носоріг Копирайт изображения TilakRaJ'NagaRaJ/Comedy Wildlife Photography Award
Image caption Кожен, хто хоча б раз ставав жертвою "бомбардування" птахів, може вважати, що справедливість відновлено
Мавпеня Копирайт изображения Thomas D Mangelsen/Comedy Wildlife Photo Awards
Image caption Мавпеня, яке точно знає, як потрібно розслаблятися
Медвежа Копирайт изображения Valtteri Mulkahainen/Comedy Wildlife Photo Awards
Image caption Коли ведмежа грає у схованки і впевнене - тут його точно не знайдуть
Бобри Копирайт изображения Donna Bourdon/Comedy Wildlife Photography Awards
Image caption Нічого особливого, просто бобри вітаються з вами. Або прощаються

Переможців конкурсу оголосять 13 листопада.

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