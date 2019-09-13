Копирайт изображения Harry M. Walker/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption "О, боже!". Коли бобер чимось по-справжньому шокований

Налякана риба, сором'язливе ведмежа і пташка, яка просто опинилися не в тому місці не в той час.

Усе це - фіналісти конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards, який регулярно відзначає найкумедніші фото тварин, зроблені впродовж року.

Копирайт изображения Anthony N Petrovich/Comedy Wildlife Photo Awards Image caption "Він... все ще позаду мене, так?"

Копирайт изображения Alastair Marsh/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption "Вальс не вдався?". Лисиці, які точно не перемогли б у танцювальному конкурсі

Копирайт изображения Kevin Sawford/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption "Привіт, гарного дня!"

Копирайт изображения Sarah Skinner/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption "Впіймай життя за...". Можна припустити, що наслідки того, що тут відбувається, були не надто кумедними.

Копирайт изображения TilakRaJ'NagaRaJ/Comedy Wildlife Photography Award Image caption Кожен, хто хоча б раз ставав жертвою "бомбардування" птахів, може вважати, що справедливість відновлено

Копирайт изображения Thomas D Mangelsen/Comedy Wildlife Photo Awards Image caption Мавпеня, яке точно знає, як потрібно розслаблятися

Копирайт изображения Valtteri Mulkahainen/Comedy Wildlife Photo Awards Image caption Коли ведмежа грає у схованки і впевнене - тут його точно не знайдуть

Копирайт изображения Donna Bourdon/Comedy Wildlife Photography Awards Image caption Нічого особливого, просто бобри вітаються з вами. Або прощаються

Переможців конкурсу оголосять 13 листопада.

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