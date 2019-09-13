Пристайко: "Хочемо провести місцеві вибори по всій Україні - включно з Донбасом"

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Українська влада хотіла б провести місцеві вибори по всій території країни - зокрема на непідконтрольних територіях Донбасу.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс" заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, який, втім, зазначив, що наразі реалізувати це неможливо.

"Ми погодилися на Мінські домовленості п'ять років тому, зокрема й на проведення виборів. На нашу думку, ідеально було б провести вибори, поки це неможливо, одночасно в усій нашій державі", - заявив він.

"В них (на непідконтрольних Києву територіях Донбасу. - Ред.) уже двічі були вибори - фейкові, їхніх результатів ми не визнаємо. Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори на всій території, зокрема й на окупованій. Подивимося, чи спрацює це, за часом виключно", - каже Пристайко.

Глава МЗС також нагадав, що так звану "формулу Штайнмаєра" у 2016 році узгодив попередній президент Петро Порошенко - і нова влада має намір виконувати ці домовленості.

"Формулу Штайнмаєра", яку наш глава держави погодив, ми як люди, які виконують навіть те, що пообіцяли наші попередні президенти, повинні виконувати. Ми зараз обговорюємо, в якій формі", - сказав він.

При цьому, Пристайко запевнив, що у формулі Штайнмаєра "немає нічого цікавого, або такого, щоб звинувачували у зраді або перемозі".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Франк-Вальтер Штайнмаєр та Володимир Зеленський у Берліні

План або формула Франка Вальтера-Штайнмаєра - нині президента Німеччини, а до цього - міністра закордонних справ ФРН, - стосується статусу непідконтрольних українській владі територій Донбасу.

Він передбачає одночасне проведення місцевих виборів на цих територіях Донбасу і відведення військ.

Після того, як ОБСЄ визнає вибори легітимними, пропонується внести зміни до Конституції і закріпити особливий статус Донбасу. Лише після цього передбачається виведення військ з української території і встановлення Україною контролю над кордоном з Росією.

Попередники Володимира Зеленського вважали такий план неприпустимим і наполягали, аби спочатку була виконана безпекова частина Мінських угод, а потім - політична, тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

"Ніякої зради у "формулі Штайнмаєра" немає" - Клімкін

Представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма у розмові з BBC News Україна в кулуарах форуму YES висловив впевненість, що формулу Штайнмаєра не затвердять.

"Вона не буде там затверджена, я переконаний. Треба сідати знов за стіл і піднімати, що для України прийнятно, а що - ні. Тому давайте почекаємо… Йти одразу на вибори сьогодні, як ви розумієте, особливий статус - Зеленський на це не піде", - запевняє Кучма.

Водночас Ексочільник МЗС Павло Клімкін заявив, що не має щодо "формули Штайнмаєра" жодних застережень.

"По-перше, жодних застережень щодо неї в мене немає. По-друге, ніякої "формули Штайнмаєра" сформульованої немає - є концепт, принцип, який можна сформулювати наступним чином: елементами особливого статусу є вільні і чесні вибори. Саме вільні і чесні - якщо таких виборів не буде і буде фарс, то Донбас буде інкорпорований в Україну як троянський кінь на російських умовах", - сказав Клімкін у розмові з BBC.

"Формула Штайнмаєра" - це тільки один елемент всієї логіки звільнення Донбасу. Її не можна розглядати окремо від інших переговорів. Це логіка, яку треба мати на увазі. Ніякої зради у цій формулі я не бачу ", - пояснив ексміністр закордонних справ.

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