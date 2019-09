Адель подала на розлучення із Саймоном Конекі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Адель і Саймон Конекі у 2013 році

Британська співачка Адель подала на розлучення зі своїм чоловіком Саймоном Конекі.

Її представник заявив, що пара "взяла на себе зобов'язання виховувати їхнього сина разом і з любов'ю".

Адель народила сина на ім'я Анджело у 2012 році. Зі своїм чоловіком Саймоном Конекі - інвестбанкіром, який тепер займається благодійністю, - співачка одружилася у 2016.

На той момент вони вже п'ять років перебували у стосунках.

У заяві, яку оприлюднила пара, йдеться, що вони не коментуватимуть цю ситуацію. Адель і Конекі також попросили ЗМІ поважати їхнє приватне життя.

Документи про розлучення вже подані до одного з судів у Лос-Анджелесі.

Про те, що Адель і Саймон Конекі розірвали свої стосунки, стало відомо у квітні цього року. Тепер це хочуть оформити офіційно.

Їхнє одруження проходило таємно: вперше про нього співачка розповіла тільки у 2017 році, коли під час церемонії "Греммі" вона подякувала своєму чоловікові за підтримку.

Адель є лауреаткою одразу 15 премій "Греммі" і першим музикантом в історії, якій вдалося двічі вигравати в номінаціях "Альбом року", "Запис року" і "Пісня року".

Серед найвідоміших хітів Адель - пісні Rolling in the Deep, Someone Like You, Skyfall, Hello і Set Fire to the Rain.

