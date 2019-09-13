Адель подала на розлучення із Саймоном Конекі
Британська співачка Адель подала на розлучення зі своїм чоловіком Саймоном Конекі.
Її представник заявив, що пара "взяла на себе зобов'язання виховувати їхнього сина разом і з любов'ю".
Адель народила сина на ім'я Анджело у 2012 році. Зі своїм чоловіком Саймоном Конекі - інвестбанкіром, який тепер займається благодійністю, - співачка одружилася у 2016.
На той момент вони вже п'ять років перебували у стосунках.
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У заяві, яку оприлюднила пара, йдеться, що вони не коментуватимуть цю ситуацію. Адель і Конекі також попросили ЗМІ поважати їхнє приватне життя.
Документи про розлучення вже подані до одного з судів у Лос-Анджелесі.
Про те, що Адель і Саймон Конекі розірвали свої стосунки, стало відомо у квітні цього року. Тепер це хочуть оформити офіційно.
Їхнє одруження проходило таємно: вперше про нього співачка розповіла тільки у 2017 році, коли під час церемонії "Греммі" вона подякувала своєму чоловікові за підтримку.
Адель є лауреаткою одразу 15 премій "Греммі" і першим музикантом в історії, якій вдалося двічі вигравати в номінаціях "Альбом року", "Запис року" і "Пісня року".
Серед найвідоміших хітів Адель - пісні Rolling in the Deep, Someone Like You, Skyfall, Hello і Set Fire to the Rain.
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