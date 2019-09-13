У Росії священники з літака освятили місто водою - щоб захистити від блуду

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Священники з літака освятили свяченою водою російське місто Твер. Це має захистити жителів від алкоголізму і нерозбірливих сексуальних стосунків.

Щороку у Всеросійський день тверезості отець Олександр Горячєв сідає на літак і пролітає над містом з іконами.

Проте цьогоріч місцевий єпископ вирішив, що цього недостатньо, і запропонував взяти на борт ще й 70 літрів свяченої води.

Отець Олександр запевняє: у попередні роки такі польоти вже довели свою ефективність.

Копирайт изображения Tver News/YouTube

"Разом з іконою "Невипивана чаша" ми літаємо над містом з 2006 року, це вже міська реліквія. Хочете - вірте, хочете - ні, але одного разу, побачивши літак, що пролітав повз, чоловік сказав своїй дружині, що зав'яже з алкоголем. І зав'язав", - розповідає він.

Під час польоту над містом на висоті близько 300 метрів, отець Олександр ллє з літака свячену воду, а митрополит, який перебуває поруч, читає молебен.

Отець пояснює, що свячену воду треба саме лити з літака, а не використовувати кропило - в інкшому разі бризки води потрапляють назад у літак.

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