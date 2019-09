Копирайт изображения Getty Images

Британський співак Сем Сміт просить прихильників називати його "вони" замість "він", бо не почувається ні чоловіком, ні жінкою.

"Після війни за свій гендер, яка тривала все моє життя, я вирішив прийняти себе таким, яким я є - всередині і зовні", - йдеться на сторінці поп-зірки в Instagram.

"Я дуже нервував перед тим, як анонсувати це, оскільки приділяю забагато значення тому, що про мене подумають люди".

Пів року тому Сміт зізнався, що не відчуває себе ні чоловіком, ні жінкою: "Я десь посередині".

"Розумію, що це призведе до багатьох помилок і місгендерінгу, але все, про що я прошу: будь ласка, спробуйте. Сподіваюсь, ви побачите мене так само, як себе бачу я. Дякую".

Минулого тижня під час церемонії GQ Men of the Year Awards Сміт прийшов на захід на високих підборах.

"Я ніколи, ніколи ще не мав змоги бути собою так, як зараз", - сказали Сміт.

Торін Глевін, представник благодійної ЛГБТ-організації Stone Wall прокоментував заяви Сміта так: "Ми раді, що Сем Сміт відчувають силу говорити про свою гендерну ідентичність, і їхня публічність матиме величезний вплив на життя людей-цисгендерів".

"На жаль, нинішня ситуація ще не дозволяє людям бути відкритими і приймати себе тими, ким вони є, і продовжуватимемо боротьбу - аж поки кожну ЛГБТ-людину не приймуть".

Сем Сміт - британський співак, він отримав премії "Греммі" за пісню Stay with Me та альбом In the Lonely Hour.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!