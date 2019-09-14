"Відчайдушній домогосподарці" дали 14 діб тюрми - через хабар за вступ доньки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фелісіті Хаффман зі своїм чоловіком, актором Вільямом Мейсі

Американську акторку Фелісіті Хаффман, яка найбільш відома за роллю в серіалі "Відчайдушні домогосподарки", засудили до 14 діб в'язниці. Вона визнала, що дала хабар за вступ доньки до вишу.

Окрім того, Хаффман заплатить 30 тисяч доларів штрафу, а також 250 годин проведе на громадських роботах.

56-річна акторка заплатила 15 тисяч доларів, аби підтасувати результати вступних екзаменів доньки.

"Немає жодних виправдань для моїх дій. Я хотіла б ще раз вибачитися перед своєю донькою, чоловіком, родиною і всією освітньою спільнотою за те, що я зробила", - йдеться в заяві Хаффман.

"Особливо я хочу вибачитися перед студентами, які щодня старанно працюють, аби вступити до коледжу, та їхніми батьками, які приносять величезні жертви, щоб підтримати своїх дітей, і роблять це чесно".

"У своєму відчайдушному намаганні бути хорошою мамою я переконала себе в тому, що все робила правильно", - додала Хаффман.

За її словами, донька нічого не знала про підтасування результатів вступу.

"Вона подивилася на мене зі сльозами на очах і запитала "Чому ти не вірила в мене? Чому ти не подумала, що я можу вступити сама?". Я не знала, що їй відповісти", - каже акторка.

Суддя Індіра Талвані сказала, що повірила у те, що Хаффман усвідомила власну провину, але "намагання бути хорошою мамою не виправдовує того, що вона зробила".

Прокурори просили для акторки місяць ув'язнення і 20 тисяч доларів штрафу.

Скандал із незаконним вступом дітей знаменитостей

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Скандал довкола незаконного вступу дітей знаменитостей у престижні виші виник у середині березня. Фелісіті Хаффман - не єдина його фігурантка.

За версією слідства, близько 40 представників найвищих прошарків суспільства платили гроші за підтасування результатів екзамену SAT (американський аналог ЗНО) та інших документів, які забезпечили їхнім дітям зарахування до престижних вишів на безкоштовні місця для студентів, що мають досягнення у спорті.

"Перелік цих батьків - це перелік багатіїв і людей із привілейованих прошарків", - заявляла сторона обвинувачення.

Серед вишів, які згадуються у схемі, - Єльський, Стенфордський і Джорджтаунський університети та інші елітні заклади.

При цьому слідство вважає, що адміністрацію університетів ввели в оману, тобто керівництво вишів жодних протиправних дій не здійснювало.

Розкрити змову ФБР вдалося завдяки показам свідків.

Один з них побачив досьє, яке до університету подала донька однієї з актрис. Воно, зокрема, містило фотографії дівчини поруч з тренажером і документи про те, що вона нібито брала участь у змаганнях з веслування.

Проте свідок, про якого йде мова, точно знав: ця дівчина насправді ніколи не займалася спортом - тому він повідомив про ситуацію у правоохоронні органи.

Інший свідок, який дізнався про наміри Фелісіті Хаффман та її чоловіка, актора Вільяма Мейсі ("Фарго", "Закон і порядок"), взяв участь в обговоренні їхніх планів і таємно записав бесіди з ними на приховану камеру.

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