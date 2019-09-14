"Парі продовжується": Зеленський перевірив "міст Філатова" і представив очільника Дніпропетровщини
У суботу, 14 вересня, під час візиту до Дніпра Володимир Зеленський представив нового очільника Дніпропетровської області. Ним став Олександр Бондаренко.
Президент охарактеризував його як "молодого менеджера" і сказав, що у нього, як і в інших новопризначених голів ОДА, є своєрідний випробувальний термін - до кінця року.
"Ви знаєте, наша головна вимога до всіх голів ОДА, не тільки Дніпропетровської, - в нас є випробувальний термін до Нового року. Подивимось, як вони справляються. Ніхто не вічний", - сказав Зеленський.
З відкритих джерел про Олександра Бондаренка відомо небагато.
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Судячи з його декларації, він зареєстрований у Харкові, але проживає в Києві - в обох містах він має по квартирі.
Його дружина, Регіна Бондаренко, має російське громадянство.
Основні доходи пан Бондаренко отримував від підприємницької діяльності: він є власником і акціонером компаній "Бі енд Бі Фудз", "Сталі Бізнес Системи", "Філд Маркетинг" і "Лок Сток".
Окрім того, у декларації йдеться, що він входить до правління Асоціації випускників Києво-Могилянської академії.
"Міст Філатова-Зеленського"
Незабаром після представлення Олександра Бондаренко, Володимир Зеленський поїхав інспектувати один з мостів у Дніпрі - саме той, про ремонт якого влітку президент посперечався з мером міста Борисом Філатовим.
На початку липня вони уклали парі: Філатов пообіцяв подати у відставку, якщо ремонтні роботи не завершаться до 14 вересня.
Формально свою обіцянку мер Дніпра виконав і відкрив міст 7 вересня. При цьому вже за кілька днів стало відомо, що прокуратура відкрила справу через можливі порушення під час ремонту мосту. Філатов не виключив, що це - "політичне замовлення".
Після прибуття до мосту Зеленський сказав, що "міст є, але яка його якість - треба запитати експертів".
Одразу ж після цього до мікрофону підійшов "фахівець з надійності залізобетонних конструкцій", який сказав, що в нього є питання щодо надійності залізобетонних конструкцій мосту.
Інший експерт, якого покликав Борис Філатов, сказав, що для висновків щодо надійності мосту треба дати попрацювати комісії, яка проведе спеціальні дослідження з цього приводу.
Зеленський упродовж кількох хвилин намагався зрозуміти, чи ввели міст в експлуатацію і хто виграв парі, на що Філатов відповів, що"це був капітальний ремонт, а не реконструкція" і що завдання було виконано.
Зрештою Зеленський резюмував: "Підведу підсумки. Є нормальна новина, а є не дуже. Те, що я зараз бачу - починаються якісь розбірки між мером, СБУ, науковцями, хтось каже, що все здано, інші - що ні. Ми їхали по мосту - його зроблено в строки, але якість ми не можемо зараз підтвердити. Я звернусь до комісії - хай приїжджає і приймає. Я здивований, чому комісія досі не зробила ніяких висновків. Я розберусь", - пообіцяв Зеленський.
Він також додав, що результати його парі з Філатовим будуть з'ясовані згодом, після надання висновків комісії: "Парі продовжується", - сказав президент.
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