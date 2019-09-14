Зливи в Іспанії: щонайменше п’ятеро загиблих, тисячі людей евакуйовані

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Принаймні п'ятеро людей загинули в результаті сильних злив, які накрили південно-східні регіони Іспанії.

Ще близько 3,5 тисяч людей змушені були евакуюватися.

Місцеві річки вийшли з берегів, оскільки в деяких районах Валенсії, Мурсії та Андалусії випала найбільша за історію спостережень кількість опадів.

Потоки води подекуди зносили зі свого шляху автівки - таким чином загинули щонайменше троє людей.

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Ще одна людина загинула, коли застрягла у затопленому тунелі.

Згідно з повідомленням агентства Reuters, одна людина загинула після того, як у п'ятницю пішки пішла з дому.

Сильні дощі призвели до хаосу на багатьох автошляхах, владі довелося призупинити роботу одразу двох аеропортів.

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Також роботу припинили місцеві залізниці і велика кількість шкіл.

До рятувальних операцій залучені тисячі поліцейських, пожежників і військовослужбовців.

Представник рятувальної служби Іспанії розповів Reuters, що один із врятованих чоловіків тримався за дорожний знак, очікуючи на порятунок.

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