У Польщі за контрабанду бурштину затримали українців, які назвалися працівниками спецслужб
У Варшаві в рамках спецоперації проти контрабанди бурштину затримано шістьох людей, зокрема, двох українців, які назвалися співробітниками українських спецслужб. Про це повідомляє прес-служба Центрального антикорупційного бюро Польщі.
"Спеціальна операція, що проводиться Центральним Антикорупційним бюро, стосується контрабанди великої кількості бурштину на територію Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.
Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила BBC News Україна, що станом на ранок неділі не має інформації щодо цієї справи та особистостей затриманих.
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4 вересня, президент Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроєкт №2059 про посилення кримінальної відповідальності за незаконний видобуток та транспортування бурштину за кордон.
Згідно з цим законопроєктом, незаконний видобуток бурштину може каратися штрафом або обмеженням чи позбавленням волі на строк від 1 до 3 років, а його перевезення - штрафом або обмеженням чи позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.
Раніше, 12 серпня, Володимир Зеленський відвідав Житомирську область, заслухав там місцевих керівників СБУ, поліції та прокуратури та попросив деяких з них піти у відставку.
Начальник Житомирського обласного управління лісового і мисливського господарства Андрій Курінський, якого президент звинуватив у причетності до бурштинової "схеми", наступного дня написав заяву про звільнення.
Бурштинова криза
З 2014 року в Україні ЗМІ та правоохоронці регулярно повідомляють про масштабний нелегальний видобуток бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.
Кілька разів у цих регіонах були сутички між силовиками та нелегальними старателями.
У 2017 році Верховна Рада відхилила проєкт закону про видобуток та реалізацію бурштину. Документ мав врегулювати видобуток бурштину та легалізувати старателів.
Загальна схема легалізації видобутку бурштину, запропонована в проєкті закону, полягала в наданні дозволів на роботу старателям.
Обласні ради та профільні органи державної влади мали розробляти програми видобутку бурштину та рекультивації територій.