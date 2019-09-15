У будинку американського лікаря виявили рештки тисяч ембріонів
Рештки понад 2000 ембріонів знайшли в американському штаті Іллінойс у будинку колишнього лікаря, який проводив аборти.
Родина доктора Ульріха Клопфера виявила рештки зародків, оглядаючи будинок лікаря після його смерті 3 вересня.
Доктор Клопфер мав клініку в Саут-Бенді, штат Індіана, яку закрили після відкликання ліцензії у 2016 році.
Його звинуватили у тому, що він не повідомив владі про аборти, які він зробив 13-річній дівчині.
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Він також не зміг підтвердити присутність медичного персоналу під час процедур, повідомляє AP.
Лікар, чиї документи свідчать про те, що він був лікарем-остеопатом, розповідав, що ніколи не втрачав пацієнток за 43 роки проведення абортів.
"Жінки вагітніють, чоловіки - ні, - наголосив доктор Клопфер під час слухань, повідомляє New York Times. - Нам потрібно поважати жінок, які приймають рішення, яке вони вважають ліпшим у своєму житті. Я не перебуваю тут, щоб комусь щось вказувати. Я не перебуваю тут, щоб когось судити".
Поліція загалом виявила у будинку рештки 2246 плодів. Розпочато розслідування.
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