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15 вересня, згідно із законом, уряд подав на розгляд парламенту проєкт закону про бюджет на 2020 рік. Проте текст самого законопроєкту оприлюднили майже через добу.

ВВС News Україна зібрала дані про новий бюджет, що озвучили урядовці.

Макроекономіка

Проєкт бюджету, поданий до нового парламенту новим урядом, поки що побудований на прогнозах "попередників". Він передбачає, що у 2020 році українська економіка зросте на 3,3%.

Втім, як заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, між першим та другим читанням у цьому показнику можуть відбутися зміни, які врахують обіцянки нового уряду щодо пришвидшення економічного зростання до 5% наступного року і до 7% - у наступні роки.

Світовий банк поки що очікує, що у 2020 році український ВВП зросте на 3,4%.

Економіка гаманців

Проєкт бюджету передбачає, що наступного року мінімальна зарплатня в Україні зросте на 550 грн - до 4723 гривень. Це близько 167,5 доларів, адже середній курс долара, закладений у проєкт бюджету, становить 28,2 грн.

Як повідомила міністр фінансів, 47,6 млрд грн буде закладено на виплату комунальних субсидій. Цього року на субсидії було закладено 55 млрд грн.

Але, каже Оксана Маркарова, грошей усім вистачить:

"В повній мірі всі, хто буде потребувати субсидії, будуть ними забезпечені".

Борги і запозичення

У 2020 році боргові виплати знову перевищать запозичення. Уряд передбачає, що зможе запозичити 380 млрд грн, і, як сподівається міністр фінансів, ці запозичення будуть "переважно" від офіційних кредиторів, тобто від МВФ, Світового банку, ЄС.

Заплановані боргові виплати майже на 60 млрд перевищують запозичення і становлять 438,1 млрд грн.

Загалом, в уряді планують зменшити боргове навантаження на кінець наступного року до 46,7% ВВП країни.

Цього року приблизно кожна третя гривня доходів українського бюджету йшла на виплату зовнішніх боргів.

Оборона, освіта, охорона здоров'я

На сферу національної безпеки та оборону разом поки що уряд виділяє 245,8 млрд грн, що на 33,8 млрд грн більше, ніж у 2019.

Бюджетні видатки на освіту та медицину наступного року також будуть більшими, ніж цьогоріч.

На охорону здоров'я буде виділено 108 млрд грн, що майже на 10 млрд більше, ніж цьогоріч, а на освіту - 136,4 млрд грн, що на 7,7 млрд більше.

Пріоритети і стимули

Наступного року уряд очікує отримати 5 млрд грн від приватизації. Це значно скромніше, ніж очікували у попередньому уряді впродовж кількох років, коли плани приватизації коливалися довкола 20 млрд грн., а виконувалися на 1-2%.

За словами прем'єра, на масштабну програму підтримки агросектору буде виділено 4,4 млрд грн. Проте від підтримки великих агропідприємств новий уряд вирішив відмовитися:

"Замість того, щоб дотувати великі підприємства, ми сфокусуємося на тому, щоб у разі, якщо земельна реформа відбудеться, компенсувати відсоткову ставку для фермерів по кредитах, що вони могли дозволити собі мати доступний ресурс, взяти активну участь і мати не гірші умови, щоб купити земельну ділянку", - сказав Олексій Гончарук.

Очікується, що 20 вересня у парламенті проєкт бюджету презентує міністр фінансів Оксана Маркарова.

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