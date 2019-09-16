"Попросили на вихід": київська пекарня, де працювали люди з інвалідністю, закрилася

3 вересня київська пекарня Good Bread from Good People, більшість працівників якої - люди з інвалідністю, святкувала два роки з моменту свого створення. Про незвичний для України формат закладу свого часу написали чимало ЗМІ, а користувачі соцмереж говорили про нього як про приклад для наслідування.

Проте кілька днів тому засновник пекарні, підприємець Владислав Малащенко, повідомив у своєму фейсбуці, що заклад змушений був припинити роботу.

"У середу дізналися, що нам доведеться залишити приміщення, в четвер зібралися і сьогодні виїхали", - написав він минулої п'ятниці і звернувся до потенційних орендодавців з проханням допомогти йому в пошуку нового приміщення.

BBC News Україна розпитала пана Малащенка про те, чому Good Bread from Good People вирішили виселити, чи варто розраховувати на перезапуск проєкту і як до закриття поставилися працівники пекарні.

"Попросили на вихід"

Копирайт изображения www.facebook.com/goodbreadfromgoodpeople

За словами засновника Good Bread from Good People, попереднє приміщення пекарня займала безкоштовно.

"Це приміщення, скажімо так, нам дотувалося. І от в якийсь момент до нас прийшли і попросили на вихід. Там є своя передісторія, про яку, я на жаль, просто не можу всього розповісти. Але щоб не драматизувати, скажу, що розійшлися ми нормально".

Про закриття закладу назавжди поки що не йдеться - принаймні на заклик у соцмережах вже відгукнулися кілька людей, які запропонували приміщення за зниженою ціною оренди.

"Я сподіваюся, що до кінця цього тижня ми визначимося з приміщенням, а до кінця жовтня - запустимося в новому місці. Принаймні, є такі плани. Хотілося б, звісно, щоб це був центр міста, але поки що, на жаль, йдеться лише про околиці", - каже він.

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До закриття у Good Bread працювали 11 людей з інвалідністю, всі вони на невизначений час лишилися без роботи, проте Малащенко обіцяє: усі працівники збережуть свої робочі місця після перезапуску.

"Зараз вони відпочивають, і це теж добре. Загалом все нормально, але якщо копнути вглиб, то всі трохи засмучені: у кожного працівника свій діагноз і кожен реагує відповідно до діагнозу. Всі звикли до ритму роботи, а для а для людей з особливостями ритм - це дуже важлива штука. Випасти з цього ритму для них - велика проблема".

"Це обов'язок держави"

За словами засновника Good Bread, після публікації у Facebook про закриття пекарні на нього вийшла помічниця нового міністра соцполітики Юлії Соколовської.

"Ніякої конкретики поки немає, маємо з нею зустрітись. Вона написала "Скажіть, що вам треба, як ми можемо допомагати, що нам зробити". Коли і якщо побачимось, буду говорити їй те, що думаю: що дотувати такі соціальні підприємства, давати їм пільги і навіть виплати - це обов'язок держави".

"Те, що є звичайні люди, готові нам допомогти, - це чудово, але це їхня добра воля, а не обов'язок. Це питання держави. Попереднє міністерство на нас взагалі ніяк не реагувало".

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