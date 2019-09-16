У Маріуполі розстріляли колишнього бойовика "ДНР". Що відомо

Копирайт изображения Національна поліція Image caption Під'їзд, в якому вбили Романа Джумаєва

У Маріуполі 16 вересня на порозі своєї квартири вбили колишнього бойовика незаконних збройних формувань, повідомила поліція Донеччини.

Низка українських ЗМІ одразу повідомила, що вбитим є 28-літній колишній бойовик "ДНР" Роман Джумаєв, якого нещодавно суд випустив під домашній арешт.

Місцеве маріупольське видання "0629" підтвердило цю інформацію та повідомляє, що на місці події медики надають медичну допомогу також бабусі загиблого.

"Відомо, що потерпілий притягувався до відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях", - заявили у поліції.

Згодом речниця поліції Донецької області Олександра Гаврилко підтвердила журналістам, що мова йде саме про вбивство Романа Джумаєва.

Очевидці виклали відео з місця вбивства.

Поліція оголосила розшук підозрюваного у вбивстві.

За даними поліції, близько 11:30 невідомі подзвонили у двері потерпілого, а коли той відчинив - застрелили.

За даними "Радіо Свобода" та видання 0629, Роман Джумаєв народився в Маріуполі у березні 1991 року.

За фахом він програміст і до 2014 року працював у Києві. Влітку 2014 року він пішов воювати на боці сепаратистів.

Брав участь в боях за Дебальцеве та в боях у Донецькому аеропорту.

У 2015 році Джумаєв поїхав з Донбасу до Білорусі. Там він дав розлоге інтерв'ю, в якому розповів про свій досвід війни на Донбасі та те, як потрапив на війну.

Через це в нього почались у Білорусі проблеми і згодом він повернувся до України, в 2017 році його затримали українські правоохоронці.

Суд кілька разів відпускав його під домашній арешт, а судовий процес щодо нього триває досі. Останній раз він вийшов із СІЗО у серпні.

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