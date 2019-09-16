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Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який нещодавно став членом парламенту від партії Слуга народу, здобув золото на чемпіонаті світу, повідомив національний олімпійський комітет України.

Чемпіонат світу проходить у Казахстані.

У напруженому фіналі Жан Беленюк здолав опір угорця Віктора Льоранца.

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Це золото стало другим у кар'єрі українського спортсмена.

Після обрання депутатом парламенту Жан Беленюк заявив, що не планує завершувати спортивну кар'єру і його метою є виграш золотої медалі на найближчій літній Олімпіаді в 2020 році у Токіо.

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