Тигрів визволили з монастиря. Але потім половина з них померла

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Тигровому монастирі буддистські монахи тримали 147 тварин

Більше половини з 147 тигрів, яких врятували зі скандального таїландського буддистського храму три роки тому, померли.

Загалом 86 тигрів померли з часу переміщення тварин у 2016 році з монастиря Ват Па Луангта Буа, який туристи називали Тигровим монастирем.

Таїландська служба парків заявила, що багато тварин загинули від вірусу, послаблені стресом від перевезення.

Чиновники також послались на генетичні проблеми, пов'язані з інбридингом (схрещення споріднених тварин) тигрів у монастирі.

Проте захисники природи сумніваються, що державні служби тримали тварин у належних умовах.

Монахи також заперечують звинувачення, що вони знущались з тварин, продавали чи нелегально вирощували їх до моменту конфіскації.

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Монастир закрили в 2016 році, а щодо його діяльності йдуть кілька розслідувань.

Після поліцейських рейдів 2016 року тигри утримувались у двох спеціальних притулках, адже науковці вважали, що вони мають мало шансів вижити у дикій природі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Тигровий монастир був популярним місцем для туристів

Проте тільки 61 тварина вижила у неволі. Влада країни вказує, що частина тварин заразились небезпечним собачим вірусом, від чого померли.

Зоозахисники також вказують, що великих кішок тримали у невеликих тісних клітках, що сприяло поширенню інфекції.

Хворобу можна було побороти за допомогою потрібної дієти та добавок, доступу до чистої води та достатнього місця для руху. Але обмежені державні фінанси цього не дозволили.

Копирайт изображения AFP Image caption Евакуація тигрів в 2016 році

Що таке Тигровий монастир

Туристичний об'єкт, яким керували буддистські монахи, розташовувався у таїландській провінції Канчанабурі.

Копирайт изображения Reuters Image caption В кухонних холодильниках знайшли 40 мертвих тигренят як і деякі інші частини тварин

З туристів брали близько 16 доларів за вхід, а ще окрему плату, щоб погодувати тварин чи зробити фото.

Звіт National Geographic вказував, що монахи займались прибутковим бізнесом з вирощування тварин.

Також лунали звинувачення, що тут займались продажем тварин.

Коли поліція обшукувала монастир в 2016 році, то в кухонних холодильниках знайшли 40 мертвих тигренят як і деякі інші частини тварин.

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