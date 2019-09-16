"Міст Кличка" повністю відкрили: мер хвилюється

Копирайт изображения Віталій Кличко Image caption Скандальне скло, яке ремонтували все літо

Ввечері 16 вересня на пішохідно-велосипедному мосту у Києві, який вже охрестили "мостом Кличка", після ремонту відкрили скляні елементи.

"Трохи хвилююся… Сподіваюсь, обійдеться без екстремальних інцидентів", - написав у Facebook Віталій Кличко.

Цей міст став темою для безкінечних жартів, а також приводом для серйозних політичних скандалів у столиці.

Пішохідно-велосипедний міст, який сполучає Володимирську гірку та Арку дружби народів, вперше відкрили 25 травня.

Тожі мер Києва Віталій Кличко назвав міст "унікальним об'єктом" - частину перекриття зроблено зі скла. Під час церемонії Віталій та Володимир Клички пострибали на скляній частині, щоб довести її надійність.

І вже за добу після відкриття на захисному шарі склоплівки мосту з'явилися тріщини. При цьому основне гартоване скло нібито не постраждало.

Спочатку висувались різні версії, навіть пошкодження вандалами. Згодом вирішили укріпити та замінити усі скляні елементи мосту й частину об'єкту закрили.

Вартість будівництва мосту, а також укріплення схилів і реконструкції парку "Володимирська гірка", склала понад 400 мільйонів гривень, з них сам міст обійшовся в понад 270 мільйонів.

Довжина мосту складає 210 метрів, ширина - від 6 метрів в регулярних зонах до 14 метрів в зонах оглядових майданчиків, мостовий перехід зроблений з бетону і пластику. Висота опор перевищує 30 метрів.

Будівництво мосту перед відкриттям тривало п'ять місяців і супроводжувалося низкою скандалів.

Копирайт изображения Віталій Кличко

Спочатку виникло непорозуміння через критику будівництва з боку ЮНЕСКО, а потім швейцарські архітектори звинуватили київську владу у неправомірному використанні проекту мосту, який вони надавали на конкурс ще в 2013 році.

Багато активістів, інженерів та політиків критикували мера Києва і через будівництво мосту, і через скандали зі скляними конструкціями на ньому.

Попри все це, за літо міст з навколишніми парками став одним з найпопулярніших місць для прогулянок у столиці.

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