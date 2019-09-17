"Комарі-вбивці" загрожують США: чому люди гинуть від звичайних укусів?
У США зареєстровано вже понад десяток випадків зараження вірусом східного енцефаломієліту коней EEE. Переносниками цієї небезпечної інфекції, яка призвела вже до двох смертей, є комарі.
EEE, або східний кінський енцефаліт, як ще називають це рідкісне, але дуже серйозне захворювання, може завдати істотної шкоди худобі, а у випадку зараження людей призводить до незворотних порушень в роботі мозку і часом до зміни особистості, а нерідко й до смерті.
Вірус EEE невиліковний, проте у випадку ранньої діагностики, поки він не проник у мозок, успішне лікування можливе.
Третина інфікованих, за звичай, помирає через кілька тижнів після зараження, або ж через кілька років через ураження мозку та інші фізіологічні фактори.
Найчастіше комарів-носіїв вірусу можна зустріти в північно-східних штатах в болотистих та лісистих районах з пізньої весни по ранню осінь, але зустрічаються вони також і в південних штатах взимку.
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В цьому році кількість заражень людини вірусом ЕЕЕ вже помітно перевищило середньорічні показники.
Ось як виглядає статистика по штатах на сьогодні:
- У Массачусетсі, де на початку серпня був відзначений перший в цьому році в США випадок, заразилися 7 людей, одна жінка померла, п'ятирічна дівчинка залишається в критичному стані
- Щонайменше 3 людини захворіли в Мічигані, одна померла. Під підозрою були ще 4 людини, але в їхньому випадку діагноз не підтвердився
- У Нью-Джерсі зареєстрували один випадок зараження серед людей і багато заражених коней, яких довелося приспати
- Про один випадок зараження вірусом ЕЕЕ повідомляють з Род-Айленду
- В Індіані повідомляють про хворих коней
- Принаймні по одному випадку зараження коней вірусом ЕЕЕ зафіксували в штаті Огайо і штаті Мен
- У штаті Нью-Йорк вірусом заразився один кінь. Інфекцію знайшли на двох комариних болотах в районі міста Сіракузи.
Останній випадок зараження людей східним кінським енцефалітом зафіксували в 2011 році
Як захиститися від вірусу?
Від вірусу EEE не застрахований ніхто, однак ризик бути укушеним "комаром-вбивцею" підвищується для людей, які працюють на свіжому повітрі, а найважче захворювання переносять діти і люди похилого віку.
Найкращий спосіб захиститися від укусу - використовувати сильні спреї-репеленти, носити довгі штани і одяг з довгими рукавами.
Медики також рекомендують боротися з джерелами поширення комарів. Для цього бажано не допускати, щоб поруч з будинком знаходилася застійна вода - в канавах, бочках, баках для відходів або навіть квіткових горщиках.
Корисно також затягувати віконні та дверні прорізи протимоскітною сіткою і перевіряти, щоб в ній не виникало дір.
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