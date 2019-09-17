"Комарі-вбивці" загрожують США: чому люди гинуть від звичайних укусів?

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Комарі-вбивці" переносять вірус ЕЕЕ, який в третині випадків призводить до смерті

У США зареєстровано вже понад десяток випадків зараження вірусом східного енцефаломієліту коней EEE. Переносниками цієї небезпечної інфекції, яка призвела вже до двох смертей, є комарі.

EEE, або східний кінський енцефаліт, як ще називають це рідкісне, але дуже серйозне захворювання, може завдати істотної шкоди худобі, а у випадку зараження людей призводить до незворотних порушень в роботі мозку і часом до зміни особистості, а нерідко й до смерті.

Вірус EEE невиліковний, проте у випадку ранньої діагностики, поки він не проник у мозок, успішне лікування можливе.

Третина інфікованих, за звичай, помирає через кілька тижнів після зараження, або ж через кілька років через ураження мозку та інші фізіологічні фактори.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наявність застійної води біля будинку підвищує ризик зараження

Найчастіше комарів-носіїв вірусу можна зустріти в північно-східних штатах в болотистих та лісистих районах з пізньої весни по ранню осінь, але зустрічаються вони також і в південних штатах взимку.

В цьому році кількість заражень людини вірусом ЕЕЕ вже помітно перевищило середньорічні показники.

Ось як виглядає статистика по штатах на сьогодні:

У Массачусетсі, де на початку серпня був відзначений перший в цьому році в США випадок, заразилися 7 людей, одна жінка померла, п'ятирічна дівчинка залишається в критичному стані

Щонайменше 3 людини захворіли в Мічигані, одна померла. Під підозрою були ще 4 людини, але в їхньому випадку діагноз не підтвердився

У Нью-Джерсі зареєстрували один випадок зараження серед людей і багато заражених коней, яких довелося приспати

Про один випадок зараження вірусом ЕЕЕ повідомляють з Род-Айленду

В Індіані повідомляють про хворих коней

Принаймні по одному випадку зараження коней вірусом ЕЕЕ зафіксували в штаті Огайо і штаті Мен

У штаті Нью-Йорк вірусом заразився один кінь. Інфекцію знайшли на двох комариних болотах в районі міста Сіракузи.

Останній випадок зараження людей східним кінським енцефалітом зафіксували в 2011 році

Як захиститися від вірусу?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протимоскітна сітка може гарантувати захист

Від вірусу EEE не застрахований ніхто, однак ризик бути укушеним "комаром-вбивцею" підвищується для людей, які працюють на свіжому повітрі, а найважче захворювання переносять діти і люди похилого віку.

Найкращий спосіб захиститися від укусу - використовувати сильні спреї-репеленти, носити довгі штани і одяг з довгими рукавами.

Медики також рекомендують боротися з джерелами поширення комарів. Для цього бажано не допускати, щоб поруч з будинком знаходилася застійна вода - в канавах, бочках, баках для відходів або навіть квіткових горщиках.

Корисно також затягувати віконні та дверні прорізи протимоскітною сіткою і перевіряти, щоб в ній не виникало дір.

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