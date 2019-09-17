Будинок Гонтарєвої під Києвом спалили. Аваков назвав замовника "ворогом держави"

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У Києво-Святошинському районі на Київщині вночі підпалили будинок екс-очільниці Нацбанку Валерії Гонтарєвої. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

"Охоронець вночі почув сторонній шум, коли чоловік вийшов на подвір'я, побачив загоряння покрівлі будинку. Під час перегляду записів з камер відеоспостереження виявлено, що близько 03:00 годин невідома особа, яка нині підозрюється у вчинені підпалу, перелазила через паркан", - йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що підпал скоєно під час візиту до України місії МВФ і назвав його замовника "ворогом, який шкодить державі".

"Нічний підпал будинку Валерії Гонтаревої - неприпустимий прояв кримінального тиску". - наголосив він, і пообіцяв, що поліція знайде злочинців.

"Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ - брутальний злочин, швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів", - прокоментували "провокацію" в Офісі президента.

Валерія Гонтарєва повідомила Liga.net, що будинок згорів повністю, але ніхто не постраждав, оскільки її родина перебуває з нею у Лондоні.

"Будинок повністю згорів, пожежникам не вдавалося його навіть загасити. Це вже повне і остаточне свавілля", - наголосила вона.